Kike Calleja regresa a Honduras convirtiéndose en el séptimo concursante de 'Supervivientes All Stars'

Mediaset pone rumbo a la temporada televisiva 25/26 en busca de revertir la paupérrima situación en cuanto a audiencia se refiere y la primera parada será Honduras. El 4 de septiembre, Telecinco emitirá la segunda edición de 'Supervivientes All Star' que contará de nuevo con Laura Madrueño como maestra de ceremonias presente en el país centroamericano. En España, los platós del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral estarán bien protegidos, con dos de los presentadores más importantes de la cadena de televisión, Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda. Este nuevo concurso, con el que buscarán una buena cuota de pantalla durante el prime time, tendrá en sus filas a grandes concursantes de la historia de 'Supervivientes', aunque de momento, los nombres confirmandos no están levantando demasiado entusiasmo. A la lista de Jessica Bueno, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Iván González y Carlos Alba, Telecinco acaba de anunciar a Kike Calleja, como nuevo concursante de la segunda edición estelar de la isla de los famosos de Mediaset.

Kike Calleja quiere resarcirse de su pasado en Honduras

El periodista sevillano Kike Calleja afronta una nueva etapa en Honduras, después de su paso por 'Supervivientes 2024', con la ilusión de volver a enfrentarse a los retos que quedaron pendientes. Calleja es un rostro habitual en Telecinco, donde se ha consolidado como reportero y colaborador, aunque en sus inicios fue conocido por su relación sentimental con Terelu Campos. Aunque el romance no prosperó, ambos mantuvieron una amistad muy cercana, especialmente en momentos difíciles para la hija de María Teresa Campos, lo que reforzó su vínculo. En el plano personal, Kike también ha vivido una historia muy comentada junto a Raquel Abad, exconcursante de 'Gran Hermano 7'. La pareja se conoció en 2018 gracias a amigos en común y rápidamente surgió el flechazo. Cuatro años más tarde, en 2022, contrajeron matrimonio en una boda multitudinaria con numerosas figuras de Mediaset, ceremonia civil que contó con la presencia especial de Cristina Cifuentes como maestra de ceremonias.

El colaborador de Mediaset fue el tercer expulsado de la edición en la que participó, estando tan solo 31 días en el certamen de supervivencia de Telecinco y marchándose de nuevo a España sin ser líder ni una sola gala, cuestión que quiere solucionar con su regreso de Honduras. Veremos si es capaz de cumplir con su promesa y realizar una actuación más decente que la vista en 2024.