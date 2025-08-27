Kiko Matamoros habla sobre la caída de Telecinco y manda un recado a su directiva: “Ahora telequintos”

Telecinco no acaba de levantar cabeza y este agosto ha sido un mes para olvidar en la sede de la calle Fuencarral. Los malos resultados, promediando en torno al 8% de cuota de pantalla, han hecho que la cadena registre la peor semana en sus 35 años de vida.

Ante esta caída, rostros conocidos de la cadena como Ana Rosa Quintana se han pronunciado para intentar atajar el problema. La presentadora atribuye esta situación a la pérdida de programas como 'Pasapalabra', pero muchas voces la achacan a la marcha de 'Sálvame'.

Y, precisamente, uno de los que fuera colaborador del formato que tanto dio a las tardes de Telecinco, Kiko Matamoros, ha hecho alusión al desplome de la cadena: "No suelo entrar en estas cosas, pero me resulta escandaloso el hundimiento de una cadena que fue durante años líder de audiencia, o segunda opción en el peor de los casos".

El colaborador de televisión ha hecho este comentario a través de sus redes sociales, acompañando sus palabras con una captura de pantalla en la que se muestra cómo la cadena de televisión ha bajado hasta la quinta posición, colocándose por detrás de las televisiones autonómicas.

"¡Y no ruedan cabezas directivas! Ánimo a los trabajadores de Telecinco, ahora TELEQUINTOS", ha terminado escribiendo con algo de sorna y apuntando a los máximos dirigentes de Mediaset.

Tras la cancelación de 'La familia de la tele', el intento de RTVE por recuperar el formato de 'Sálvame', Matamoros seguirá ligado a La Osa Producciones en 'No somos nadie', el nuevo programa de TEN y Canal Quickie que reúne a los protagonistas de 'Ni que fuéramos shhh' y 'Tentáculos'.

El nuevo formato recuperará "el pisito" y arrancará el próximo 1 de septiembre a las 15:30 horas. Se podrá ver a través de Ten y de forma digital a través del YouTube y Twitch de Canal Quickie. María Patiño será su maestra de ceremonias de lunes a jueves, mientras que los viernes se quedará al frente Carlota Corredera.

A través de las redes sociales de 'No somos nadie', en los últimos días se han acabado de anunciar las nuevas incorporaciones, entre las que se encuentran Belén Esteban, Marta Riesco, Alberto Guzmán, Anna Gurguí, David Insua, Arnau Martínez y Carolina Sobe.