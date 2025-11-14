Han pasado casi cinco años de la última vez que Kiko Rivera se sentó por última vez en el plató de Mediaset. El hijo mayor de Isabel Pantoja, tras la entrevista realizada en su casa la semana pasada pasada, estará presente en las instalaciones de la carretera de Fuencarral. Kiko Rivera le concede la "amnistía" a Telecinco y se sienta esta noche en el plató de 'De Viernes', respondiendo a todas las preguntas de los maestros de ceremonias del magacín de crónica social y prensa rosa, Santi Acosta y Beatriz Archidona, además de las cuestiones planteadas por los colaboradores de 'De Viernes'. La entrevista girará en torno a todo lo sucedido entre él y su expareja Irene Rosales, sin dejar atrás como se encuentra su relación con su hermana y su madre, distanciados de ambas en estos momentos.

'De Viernes' lo apuesta todo a Kiko Rivera, que será el único invitado a priori en el día de hoy, ya que el magacín de crónica social y prensa rosa de la quinta noche de la semana en Telecinco no ha anunciado ningún invitado más para el día de hoy. El programa aprovechará también para conocer la opinión de Kiko Rivera sobre los últimos actos protagonizados por su hermano Cayetano Rivera Ordóñez. Según la información publicada por ABC, El torero sufrió un accidente de tráfico el pasado domingo en las inmediaciones del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra. El diestro perdió el control de la furgoneta que conducía e impactó contra una palmera, que acabó derribada tras el choque. Este incidente se suma a otro episodio ocurrido en junio, cuando fue detenido en Madrid tras un altercado en un restaurante de comida rápida, un hecho que él siempre ha negado que implicara agresión a los agentes. El programa de Telecinco aprovechará para conocer la opinión de Kiko Rivera sobre la última deriva de su hermano, sumado a la polémica de su familia más cercana (madre y hermana) y su expareja Irene Rosales.