Las lágrimas de Terelu Campos en 'Fiesta' por el "amor eterno" a su madre

Tras zanjar la polémica que surgió hace una semana por su posado veraniego en bikini, esta vez Terelu Campos ha protagonizado un momento bastante conmovedor en 'Fiesta', el programa de Telecinco donde cuenta con una sección propia.

Precisamente durante el espacio que conduce en las tardes de los fines de semana, 'Aires de Fiesta', la hija mayor de María Teresa Campos, fallecida el 5 de septiembre de 2023, no ha podido evitar emocionarse al escuchar cantar a Verónica Dulanto una de las canciones preferidas de su madre.

Como viene siendo habitual, la sección ha homenajeado a una de las grandes de la canción en España interpretando, en esta ocasión, algunos de los temas más conocidos de Rocío Dúrcal como 'La gata bajo la lluvia' o 'Ya te olvidé'.

Antes del popurrí de canciones, la presentadora ya había advertido de lo que podía pasar. Y el desgarrador momento llegó cuando empezaron a sonar las notas de 'Amor eterno', la canción mexicana de Juan Gabriel publicada en 1984.

"Esta canción era muy importante para mi madre, tanto que hasta fue la que elegimos para su funeral, es muy emocionante y muy duro para mí escuchar esta canción", explicaba una emocionada Terelu.