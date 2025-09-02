LaLiga y la justicia argentina desmantelan una red mundial de piratería digital con 8 millones de usuarios

La justicia argentina, con el apoyo de LaLiga, Alianza, Nagravisión y Telecom Argentina, ha desarticulado una red criminal de piratería digital que acumulaba hasta ocho millones de usuarios en todo el mundo y contaba con un potencial de más de 20 millones de clientes, en lo que supone un nuevo paso decisivo en la lucha contra el crimen organizado de la industria audiovisual.

La investigación permitió descubrir un entramado de servicios de IPTV ilegales que distribuían contenidos audiovisuales de manera fraudulenta bajo marcas ampliamente reconocidas en el mercado pirata.

Entre esos servicios ilegales aparece una extensa lista de plataformas, que alimentaban la mayoría de las TV Box del mercado, incluyendo marcas como Duosat y BTV, con un alcance mundial en países como Argentina, Brasil, México y Sudáfrica, entre otros.

Entre las plataformas desarticuladas se encuentran My Family Cinema, TV Express, Eppi Cinema, Weiv TV, Red Play, Duna TV, Boto TV, Break TV, VTV, Blue TV, Super TV Premium, HOT, ONpix, PLUSTV, Mix, Venga TV, ALA TV, Pulse TV, Football Zone, Nossa TV, MegaTV+, Cineduo, Megamax+, GTV, Nebuplus y Onda TV.

Asimismo, las investigaciones revelaron que la red operaba a través de empresas legalmente constituidas en múltiples países y con un centro neurálgico en Argentina. Entre ellos están Argentina, Brasil, Singapur, China, Colombia, Estados Unidos y Canadá. Entre las sociedades vinculadas se encuentran Valoroso, Space Place Consulting, Goose, BitKernel, Peliplat y FatFish Media, algunas de ellas con servicios, en apariencia, legítimos como Peliplat y Doozy TV.

"Este operativo marca un antes y un después en la lucha contra la piratería digital en América Latina. La magnitud de esta red demuestra que el fraude audiovisual es un problema de crimen organizado transnacional. Desde LaLiga, seguiremos trabajando junto a las autoridades, Alianza y nuestros socios para proteger a la industria, a los clubes y, sobre todo, a los aficionados", ha comentado al respecto Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Un gran paso

Esta operación se enmarca en una estrategia más amplia de cooperación internacional contra la piratería, iniciada por Alianza y apoyada por LaLiga que se ha trabajado desde hace años. Entre los logros recientes destacan la implementación del bloqueo dinámico por DNS e IP contra sitios ilegales, así como la orden judicial para la eliminación de las APKs MagisTV y FlujoTV de las plataformas de Google, que aún la empresa americana se niega a cumplir.

A ellos se suman la organización del primer War Room antipiratería en Argentina, coordinado por LaLiga, que reunió a expertos judiciales, técnicos y representantes del sector audiovisual. Además de la coalición con plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, que permiten una colaboración estratégica.