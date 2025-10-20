El 'Late Xou' de Marc Giró regresa con Mario Casas tras su breve parón

La pasada semana, el 'Late Xou' de Marc Giró tuvo que hacer un alto en el camino, obligado por la retransmisión del partido de fútbol que enfrentó a la selección española contra el combinado de Bulgaria y que sirvió a los de Luis de la Fuente para seguir avanzando en la clasificación para el próximo Mundial de 2026.

Tras esta breve pausa, el presentador catalán volverá por todo lo alto con su cuarta entrega este martes. Sin ir más lejos, el plató recibirá a cuatro actores de gran calibre como son Mario Casas, Daniel Guzmán, Itziar Ituño y Marta Fernández-Muro.

La noche comenzará con la entrevista a Mario Casas, que presenta 'La cena', una comedia donde un grupo de cocineros republicanos debe preparar un banquete para Franco. Además, el intérprete nacido en La Coruña hablará de su faceta más personal, sus técnicas actorales y su pasión por el boxeo.

Los segundos invitados son Itziar Ituño y Daniel Guzmán, que acaban de estrenar en cines 'La deuda'. Este drama social con toques de thriller, está dirigido y protagonizado por el mismo Daniel, que aborda temas como el cuidado de los mayores, la crisis, los desahucios y la gentrificación. El precio de la fama o el lado más rebelde de cada uno también serán algunos de los asuntos que salgan a colación durante la entrevista, así como algunos aspectos curiosos de su vida personal y profesional.

Asimismo, el programa contará con Marta Fernández-Muro, historia viva del cine español, que visita el programa para presentar la serie de La 1 'Sin gluten'. La comedia ambientada en una escuela de cocina y protagonizada por Diego Martín, arrasó en su estreno y también está disponible en Amazon Prime Video.