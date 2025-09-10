Laura Fa y Lorena Vázquez tendrán su propio programa de corazón en el nuevo canal de RTVE en catalán con un presupuesto de 376.097 €

Los contenidos del nuevo canal de RTVE en catalán va cogiendo forma y el ente público vuelve apostar por el mundo del corazón y la crónica social. Laura Fa y Lorena Vázquez trasladan su podcast en El Periódico 'Mamarazzis' a la pequeña pantalla bajo el nombre 'Mamarazzis TV' tal y como apunta el perfil de X (antiguo Twitter) especializado en televisión @Televidentes_tv. Además, el programa aparece en listado de contrataciones audiovisuales de RTVE con un presupuesto inicial de 376.097 €.

La nueva apuesta de RTVE en catalán ya perfila su parrilla con una combinación de información, entretenimiento y cultura. Entre los primeros espacios confirmados destaca 'Cafè d’idees', el matinal presentado por Gemma Nierga, que se emitirá de 8:00 a 11:00 horas. Le tomará el relevo Cafè macchiato, un magacín de actualidad y entrevistas que ocupará la franja de 11:00 a 14:00 horas, conducido por Oriol Nolis, actual director del canal. La programación de tarde comenzará con 'L’informatiu', el informativo territorial, seguido de una tertulia deportiva y un nuevo concurso diario, que se perfila como una de las grandes apuestas del canal. La oferta vespertina continuará con documentales en catalán, manteniendo una línea similar a la de La 2, y se completará con 'L’Altaveu', el espacio de Danae Boronat centrado en la actualidad catalana, que combinará información y entretenimiento hasta las 19:00 horas. Además, se incluirán contenidos infantiles, deportivos y programas de entretenimiento. Según el acuerdo entre PSOE y Junts en la reforma de la Ley de RTVE, el canal alcanzará en 2027 el objetivo de emitir el 100% de su programación íntegramente en catalán, con nuevos formatos que se irán incorporando de forma progresiva.

Inversión millonaria

Invertia ha sido la encargada de ofrecer la cantidad establecida por RTVE para el nacimiento de este nuevo canal que será completamente en catalán en el año 2027. El ente público destinará 11 millones de euros, destinado para la producción de productos internos y externos, completamente hablados en catalán. Estarán desarrollados en el centro territorial de San Cugat y se utilizarán los platós de rodaje de la región. Así será la nueva programación de La 2 en Cataluña, que solo coincidirá con la emisión nacional durante la retransmisión de 'Cifras y letras', 'Malas lenguas' y 'Saber y ganar'.