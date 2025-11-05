Laura Muñoz, concursante de 'OT 2025': "Tampoco es malo ser tímida de primeras, lo he ido aprendiendo dentro de la Academia"

Tras su expulsión en la Gala 7 de 'OT 2025', la pamplonesa Laura Muñoz reflexiona con LA RAZÓN sobre su paso por el concurso, cómo ha aprendido a lidiar con su timidez y sus sueños musicales tras el concurso.

La pamplonesa Laura Muñoz, recién expulsada de la Gala 7 de 'OT 2025', conversa con LA RAZÓN sobre lo que ha supuesto para ella su paso por el talent musical y el proceso de transformación personal que ha vivido dentro de la Academia. "Tampoco es malo ser tímida de primeras, yo la verdad que me cuesta un poquito, pero no pasa nada, lo he ido aprendiendo con Andrea en las clases", confiesa la joven, quien asegura que el programa le ha dado "tablas para perder un poquito el miedo". Sobre su futuro, Laura, que compagina sus estudios de Ingeniería Electrónica con la música, lo tiene claro: "Estoy que todavía no me lo creo, es un sueño para mí, pero mi objetivo va a ser poder sacar algo que a mí me guste, música con la que me sienta cómoda y que aunque sean tres personas que la escuchen, que sean tres personas que les guste", declaró a LA RAZÓN.

"Con las pizarras se pasa mal, pero al día siguiente todo vuelve a la normalidad"

Laura Muñoz dejó más titulares en la rueda de prensa que ofreció a distintos medios en el día de ayer tras su expulsión de 'OT 2025'. Con respecto a la polémica decisión de Claudia a la hora de desempatar entre los compañeros nominados, la pamplonesa explicó que "en ese momento se ve mal porque tienes que decidir entre tus compañeros, que prácticamente son tus hermanos... es muy difícil. Pero elijas lo que elijas, al día siguiente es todo exactamente igual", espetaba con naturalidad. Añadió que, una vez regresaban a la academia, el ambiente volvía a la calma: "Ya cuando llegamos a esta casita era todo más relajado y de verdad que se nos olvidaba", confesión que también abordó en el programa 'Conexión OT' presentado por Miriam Rodríguez.

Laura Muñoz también compartió anécdotas y reflexiones más personales. Contó entre risas que lo primero que hizo al salir fue "comerme un gofre antes de llamar a mi madre" y recordó con cariño el consejo de Violeta tras su visita a la academia: "Me dijo que estuviera con los míos y que si necesitaba ayuda, que la pidiera; tenemos a una psicóloga increíble”. Además, negó entre bromas los rumores sobre un posible acceso a internet dentro de la academia comentando entre risas que "somos muy tontos como para encima sacar el wifi" y se mostró divertida al hablar del buen rollo entre su hermano y Salma.

También tuvo palabras para el jurado, a quien agradece las valoraciones recibidas: "Siempre me lo he tomado bastante bien, intentaba que cada semana se viera mejor lo que me decían que debía mejorar", apuntó. Y en cuanto a su futuro, dejó claro que le encantaría interpretar 'Aquí estoy yo' o 'I Surrender' en la gira de verano, además de confesar su admiración por artistas como Lola Índigo, Lia Kali, Judeline y Bad Gyal, con quienes no descarta colaborar. Sobre su favorita de esta edición, lo tiene claro: "Mi personita especial es Cristina, pero no le hace falta ganar para demostrar todo lo que tiene", se sinceró la pamplonesa apoyando a su compañera en una semana muy difícil para la primera favorita de esta edición, ya que esta semana se encuentra nominada junto a María Cruz.