El legado de la reina del crimen llega a Netflix con 'Agatha Christie: Las siete esferas'

Aunque pasen los años, las historias de Agatha Christie, apodada la reina del crimen, nunca pasarán de moda. Prueba de su éxito y del hecho de ser una gran escritora que marcó una época son las numerosas adaptaciones cinematográficas y de televisión que se han realizado a lo largo de los años y Netflix no se ha quedado atrás.

La plataforma ha anunciado este martes la fecha de estreno de la miniserie de tres episodios titulada 'Agatha Christie: Las siete esferas' y que está basada en el libro publicado en 1929 bajo el título 'El misterio de las siete esferas', que supuso una de las primeras novelas de la británica.

Habrá que esperar hasta el 15 de enero de 2026 para adentrarse en la Inglaterra de 1925, donde en una fastuosa fiesta en una casa de campo, una broma parece haber salido terriblemente mal, con consecuencias fatales. La perspicaz e inquisitiva Lady Eileen "Bundle" Brent (Bruce), una detective de lo más inesperada, deberá desentrañar una escalofriante trama que cambiará su vida y resolverá el misterio de la casa.

El servicio de streaming ha compartido, además, el tráiler de la ficción escrita por Chris Chibnall en el que se pueden ver algunas de las escenas y a los actores elegidos para traer de vuelta a unos personajes que ya comenzaban a parecerse a los protagonistas típicos de sus obras.

Y entre los nombres sobresale el de Mia McKenna-Bruce para interpretar a la joven y decidida detective, un papel que ha acogido con entusiasmo, admitiendo estar "encantada de formar parte de esta nueva interpretación de la icónica narrativa de Agatha Christie".

El reparto lo completan otros actores británicos conocidos por el público como Martin Freeman, que dio vida al inolvidable Watson en la serie 'Sherlock' protagonizada por Benedict Cumberbatch y que en la nueva producción de Netflix será el superintendente Battle.

El actor compartirá pantalla con Helena Bonham Carter en el papel de Lady Caterham, Corey Mylchreest que interpretará a Gerry Wade, Ed Bluemel como Jimmy Thesiger y Nabhaan Rizwan como Ronnie Devereux.

El bisnieto de Christie, James Prichard, es productor ejecutivo a través de Agatha Christie Limited, que gestiona los derechos literarios y audiovisuales de las obras de Christie desde 1955. "Bundle Brent es uno de los muchos personajes femeninos jóvenes, interesantes, ingeniosos y perspicaces que creó mi bisabuela", ha afirmado.

"Verla cobrar vida gracias a las palabras de Chris Chibnall y Netflix es un sueño hecho realidad. Creo que a los espectadores les encantará este mundo que hemos creado y esperarán más", ha finalizado.