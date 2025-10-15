Leire Martínez pudo participar en el Benidorm Fest 2026 tras recibir una propuesta de Miranda!

Sin duda alguna, la noticia de la semana gira en torno a La Oreja de Van Gogh, que ha puesto fin este miércoles a los rumores con el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a la banda, 30 años después de subirse al escenario por primera vez. Todo ello cuando se cumple un año y un día de la salida de Leire Martínez, que ha recibido el apoyo de 'Operación Triunfo 2025' y los concursantes abrirán la gala 5 el próximo lunes 20 de octubre interpretando junto a ella su tema 'Mi nombre'.

Actualmente, la artista es miembro del jurado de la nueva temporada del concurso musical de Amazon Prime Video, pero también podría haber sido una de las concursantes del Benidorm Fest 2026, que el pasado jueves anunció a los 18 artistas que competirán por ganar la quinta edición.

Así lo ha desvelado el director de Formula TV, Héctor Alabadí, en una entrevista con Gorka Rodríguez en 'El Despertador de RNE'. El periodista ha asegurado que la cantante recibió la propuesta del dúo musical argentino Miranda!, quienes necesitaban otro artista español para poder presentarse en el certamen.

De hecho, el Benidorm Fest especifica en sus bases, ha indicado Alabadí, que los solistas deben tener la nacionalidad o residencia española, mientras que la norma para los grupos consiste en que la mitad de la colaboración sea española.

"Miranda! para participar necesitaba hacerlo junto a un artista español", que finalmente ha resultado ser Óscar Ferrer, exvocalista de Varry Brava. Sin embargo, antes de proponérselo a él, el periodista ha confirmado que se pusieron en contacto con Leire Martínez, dejando con la boca abierta a su interlocutor .

"Podrían haber participado juntitos en esta edición y habría sido algo muy fuerte" ha continuado, imaginando lo que hubiera pasado si la colaboración hubiera salido adelante y los dos anuncios hubieran coincidido en el tiempo. "Imagínate también la coincidencia porque prácticamente se acaba de anunciar todo esto", ha concluido.