Luis de 'First Dates', declara su amor ante Isabel Díaz Ayuso: "Es una mujer poderosa"

Luis y Anna iban a ser los protagonistas de una nueva historia de amor en 'First Dates', el magacín de citas de Mediaset que ha vivido este verano en Telecinco. Todo iba encaminado hasta que el nombre de Isabel Díaz Ayuso salió durante la cena y nuestro comensal zaragozano no dudó en alabar gustosamente a la baronesa popular de la Comunidad de Madrid, afirmando que para él "es una mujer poderosa, que le vuelve completamente loco". Este no fue el único punto en el que ambos solteros estuvieron en desacuerdo, haciendo imposible que una segunda cita pudiese ocurrir entre ellos.

Sin rastro de química

Carlos Sobera abrió una nueva velada en 'First Dates' recordando que “la soledad no es buena consejera” y subrayando que el programa busca brindar tanto consejos de amor como compañía. El primero en entrar al restaurante fue Luis, un zaragozano que confesó que lo que más le mueve es “el instinto de protección, sobre todo si veo a alguien maltratando a un perro o un niño”. En su charla con el presentador, se mostró convencido de que más que un amor eterno lo que existe es una compañera de vida: “Estamos diseñados desde hace millones de años para ser complementarios, pero eso se ha desnaturalizado”. Además, criticó que hombres y mujeres han perdido su esencia por las expectativas impuestas: “Ellas pretenden que seamos de una manera, a ellas les venden la moto de que tienen que ser de otra, y al final se ha perdido la naturaleza de cada uno”. Sobre sus gustos, fue muy claro: busca una mujer del este de Europa, pues le atraen “los rasgos rubios, los ojos claros y, sobre todo, esa cultura familiar donde la maternidad se prioriza”.

Su cita de la noche fue Anna, una rusa que se describió como exigente y perfeccionista: “Soy muy criticona porque soy Virgo, aunque a veces debo callarme para no decir las cosas como deberían ser”. Sin embargo, al ver a Luis no tuvo reparos en confesar que no era su tipo: “Está dejado, no hace deporte, no se cuida y, para mí, es una persona mayor”. Incluso llegó a compararlo con su padre, lo que marcó un mal inicio. Durante la cena, el zaragozano sorprendió al revelar su admiración por Isabel Díaz Ayuso: “Me vuelve loco, combina el poder con la luz que desprende. Si se separara de González Amador y viniera al programa, apúntame en la lista para conocerla”. Anna, por su parte, dejó boquiabierto a su acompañante al hablar abiertamente de sus preferencias íntimas: “Me gusta cuando me dominan, disfruto mucho, como la pechuga de pollo a la plancha: por delante y por detrás, dando vueltas”. Al final, ninguno quiso repetir; ella lo descartó por falta de atracción y él concluyó que eran “incompatibles”.