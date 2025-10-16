Manu Pascual ya es leyenda de 'Pasapalabra' y se gana el título de concursante más longevo en 25 años de historia

Primero la letra A, luego la B y así hasta acertar 17 palabras seguidas y pasar en la letra R. Así fue el debut de Manu Pascual en 'Pasapalabra', dejando sin aliento tanto a su rival como a Roberto Leal y demostrando maneras para llevarse un bote que, un año y cuatro meses después, acumula más de 2.260.000 euros y ha visto el nacimiento de una leyenda. Una denominación que se ha ganado con todas las de la ley.

Tras perder contra Rosa en su último programa y tener que enfrentarse a la siempre temida silla azul, más larga de lo habitual, el concursante madrileño ha superado este jueves 16 de octubre los 360 programas que se mantuvo Orestes Barbero, teniendo que abandonar después de que su contrincante, Rafa Castaño, completara El Rosco y se llevara a casa 2.272.000 euros.

"Es un récord que nunca pensé que iba a superar, es una maravilla, estoy super encantadísimo", ha comentado a Roberto Leal el que ya es el concursante más longevo de la historia de 'Pasapalabra' en sus 25 años de emisiones.

Antes de empezar la prueba final, Rosa se ha querido sumar a las felicitaciones del presentador, poniendo en valor la hazaña que acababa de conseguir su rival: "El récord parecía inalcanzable y lo ha superado. Aguantar como está haciendo, la constancia, el no caerse.. 'Pasapalabra' es una carrera de fondo y cómo ha aguantado él es una pasada".

Pero ser el concursante más longevo del concurso no es el único récord del que puede presumir el de Collado Villalba, que ha acumulado 227.400 € y hasta en cinco ocasiones se ha quedado a una palabra de ganar el premio final. Junto a Rosa ostenta el título de pareja más longeva sumando más de 200 programas juntos e imponiéndose al duelo entre Rafa Castaño y Orestes que alcanzó los 197 y que ahora queda muy lejos.

A tres palabras

En el programa 361 de Manu, los dos concursantes han llegado empatados en el último tramo a 21 aciertos y sin fallos. Y ha sido Rosa, que tenía menos segundos, quien ha decidido arriesgarse, en una jugada que le ha salido bien. La gallega ha sumado un último acierto y ha dejado el límite en 22 respuestas.

Ante la situación que se le presentaba, Manu tenía por delante cuatro palabras para completar El Rosco y escribir un final épico a su aventura en el programa de Antena 3. Sin embargo, no tenía opciones reales y ha decidido ser cauto y asegurarse seguir un día más haciendo historia. Con cuatro letras por delante y solo ante Roberto Leal, la leyenda de 'Pasapalabra' ha respondido correctamente a la letra N para igualar la cifra marcada por su contrincante.