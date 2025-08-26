Manu y Rosa, cerca de hacer historia en 'Pasapalabra' como el duelo más longevo del concurso

'Pasapalabra' podría vivir muy pronto un momento histórico gracias a la constancia de Manu y Rosa, los concursantes que cada tarde, de lunes a viernes a las 20:00 horas en Antena 3, protagonizan una de las rivalidades más emocionantes del concurso. Ambos luchan en El Rosco por conquistar un bote que ya supera los 2 millones de euros, aunque por ahora el premio se resiste. Sin embargo, más allá del dinero, los dos están a punto de escribir su nombre en la historia del programa.

A unos días de ser históricos

En cuestión de días, Manu y Rosa podrían convertirse en la pareja más longeva de Pasapalabra, superando el récord de 197 programas que establecieron Rafa Castaño y Orestes Barbero. Esa cifra quedó grabada en la memoria de los espectadores cuando Rafa consiguió el bote más alto jamás entregado en el concurso: 2.272.000 euros.

Actualmente, Manu ya acumula más de 300 programas y Rosa está cerca de alcanzar los 200, situándose juntos en el podio de las parejas con mayor número de enfrentamientos en el formato. Primero superaron los 102 duelos entre Orestes y Jaime Conde, lo que les colocó en el tercer puesto histórico. Más tarde, rebasaron los 157 programas de Óscar y Moisés Laguardia, alcanzando el segundo lugar. Ahora, solo les falta un pequeño paso para imponerse también a Rafa y Orestes, logrando así un récord inédito. La tensión en cada entrega crece a medida que se acercan a esta marca, y los seguidores del programa están pendientes no solo de sí alguien conseguirá llevarse el bote millonario, sino también de sí Manu y Rosa harán historia. De confirmarse, la pareja consolidaría su posición como una de las más recordadas de Pasapalabra, un concurso que sigue marcando hitos en la televisión española