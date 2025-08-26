Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico que puso banda sonora al final de 'Verano Azul'

El mundo de la música se ha teñido de luto este martes al conocer el fallecimiento del cantante y compositor Manuel de la Calva a los 88 años en el hospital Anderson de Madrid. El que fuera integrante del Dúo Dinámico, junto a Ramón Arcusa, se ha ido "al final del verano" dejando un gran legado en la música española, pero también en la televisión.

Uno de los grandes éxitos de su repertorio, con permiso del inolvidable 'Resistiré', es 'Amor de verano' o, como se la conoce popularmente, 'El final del verano'. Una canción con la que toda una generación lloraba la muerte de Chanquete en la serie 'Verano Azul' en los primeros meses de 1982 y que dejaba un vacío muy difícil de llenar.

El tema se publicó en 1963 y es una balada romántica en la que se canta al amor conocido durante las vacaciones estivales y que es despedido sin saber si existirá alguna vez el reencuentro. Por ello, la canción fue elegida como banda sonora del último capítulo de la serie con la que crecieron los jóvenes españoles de la década de los 80.

En ese episodio, que se emitió el 14 de febrero de 1982, las primeras notas de la canción comienzan a resonar, "el final del verano llegó, y tú partirás...", mientras la pandilla formada por Pancho, Javi, Bea, Desi, Tito, Piraña, Quique y Julia, está triste por la muerte de su amigo Chanquete y por el final de las vacaciones. Por ello, intentan hacer algo especial, pero están faltos de ideas y Julia les invita a su casa a merendar.

Después, van a ver cómo se llevan La Dorada, el barco del viejo pescador y, en su lugar, plantan un árbol. Al día siguiente, tras despedirse hasta el año siguiente, Julia es la última en marcharse del pueblo, dejándole a Pancho un regalo muy especial con el tema resonando en la escena final a modo de despedida: "...Eso sí que nunca, nunca yo olvidaré".

Un cierre que supuso el final de la historia de los personajes, pero que forjó una relación con el Dúo Dinámico y el universo de 'Verano Azul' que traspasó la pantalla. Ambos cantantes fueron los autores de las canciones que publicaron los actores Juanjo Artero y José Luis Fernández, quienes formaron el dúo "Pancho y Javi".

Manuel de la Calva ejerció como productor del disco 'Amor de verano', que incluía un tema titulado 'El viejo pescador', en un claro guiño a Chanquete. Asimismo, los dos grupos grabaron una cover de 'El final del verano'.