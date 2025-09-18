El ex de Mar Flores, Carlo Costanzia, se sentará en el plató de 'De Viernes' para desmontar sus memorias

Las memorias de Mar Flores han traído mucha cola y, una semana después de su publicación, además de ser uno de los libros más vendidos en España, 'Mar en calma' es de lo más comentado en todas las tertulias televisivas. Y lo seguirá siendo este viernes 19 de septiembre en el talk show de Telecinco, 'De Viernes', que contará con Carlo Costanzia di Costigliole para responder a cada una de las acusaciones de su expareja.

El padre del primer hijo de la modelo española abordará el posible distanciamiento señalado por varios medios entre ella y Carlo Costanzia Jr, así como la reacción de Mar Flores tras la asistencia de su exmarido a la fiesta del 60 cumpleaños de Terelu Campos, en la que posó junto a la colaboradora, su hijo Carlo y Alejandra Rubio. Sus declaraciones serán valoradas por la propia Terelu Campos y el resto de colaboradores habituales: Ángela Portero, Antonio Rossi, Lydia Lozano y José Antonio León.

De esta forma, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona pondrá toda la carne en el asador para continuar ser líder en su franja ante el estreno de la nueva temporada de 'La Voz' en Antena 3. En su segunda entrega lideró con un 14,9% de share y en su estreno hace dos semanas cosechó un 14.1% de cuota de pantalla, que supuso su mejor dato en casi un año.

Resto de invitados

El formato de Mediaset dedicado a la crónica social y prensa rosa acogerá, por otro lado, el reencuentro en directo de Rocío Flores y Olga Moreno, dos de las colaboradoras que participarán en la mesa de debate sobre la última hora de 'Supervivientes All Stars', que ofrecerá imágenes inéditas de la aventura. También participarán María Jesús Ruiz, Yola Berrocal y familiares y defensores de los actuales participantes.

Asimismo, el plató contará con el regreso, tras meses alejada de la televisión, de Ana María Aldón para afrontar una de las entrevistas más difíciles, en la que, además de revelar cómo se encuentra tras "un año muy duro" para ella y su familia, recordará cómo fueron sus años de matrimonio con Ortega Cano y su relación con Gloria Camila y Rocío Flores, con quien participó en 'Supervivientes 2020' y de quien dice que sacó a la luz en aquella edición una información falsa que acabó dañando al propio Ortega Cano. También se referirá a la difícil relación que mantenía Michu, la expareja de José Fernando recientemente fallecida, con la familia.