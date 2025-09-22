Mar Flores, invitada estrella del segundo 'Late Xou' de Marc Giró en RTVE

El 'Late Xou' de Marc Giró continúa sumando nombres destacados en su segunda entrega de la temporada en RTVE. Este martes, 23 de septiembre, el presentador se rodeará de invitados de primer nivel, con Mar Flores como protagonista principal. La modelo visita el programa en plena vorágine mediática por la publicación de sus memorias, 'Mar en calma', obra con la que ha reabierto conversaciones sobre aspectos de su pasado personal y familiar.

El show también contará con la presencia de Fernando Tejero, que promociona la película 'El Cautivo', dirigida por Alejandro Amenábar. Tras su paso por 'La Revuelta' de David Broncano, el actor acudirá ahora al plató de Giró para hablar de este esperado estreno.

La noche tendrá además acento vasco con Nagore Aranburu y José Mari Goenaga, que se sentarán con el presentador para presentar su nuevo trabajo, 'Maspalomas', una de las producciones españolas más comentadas de este curso.

El broche musical lo pondrá Sofía Ellar, que llevará su directo al espacio de La 1. El programa se emitirá tras 'La Revuelta', a partir de las 22:50h, con una propuesta en la que se combinan entrevistas de actualidad, cine, literatura y música en vivo.