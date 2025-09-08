Marc Giró encuentra sitio en la parrilla de RTVE, que estrenará su 'Late Xou' el 16 de septiembre

Después de varios meses sin desvelar la fecha de emisión y generando dudas sobre su renovación, Marc Giró ya tiene fecha oficial para volver con su 'Late Xou' al prime time de La 1, tal y como ha anunciado RTVE a través de un divertido vídeo en el que su presentador ya no se encuentra hospitalizado y ha salido del coma.

En el vídeo, el atleta español Carlos Gimeno, que compite en saltos de gran altura, pronuncia la fecha, el 16 de septiembre, mientras realiza un salto a la piscina. Todo ello narrado por la voz inconfundible de Paloma del Río: "Turno para España, ya está uno de nuestros mejores saltadores desde la plataforma. Y este es el momento en el que va a hacer saltar la noticia del día del estreno de la nueva temporada de 'Late Xou' con Marc Giró en La 1, máxima expectación".

Tras el salto, sentados en el bordillo de la estructura con agua, el presentador y el deportista charlan animadamente mientras el primero le pregunta si se sabe tirar en bomba. Ante la negativa de su interlocutor, el humorista catalán se prepara para lanzarse al agua al estilo bomba.

De esta forma, el programa nocturno seguirá emitiéndose los martes después de 'La Revuelta', siendo el sustituto de 'Dog House', y coincidirá con 'Supervivientes All Stars' en Telecinco mientras que en Antena 3 se enfrentará a nuevos capítulos de 'Renacer'.

Hace unos meses, en una entrevista en los micrófonos de la Cadena Ser, Marc Giró dejaba en el aire la vuelta del programa y bromeaba con la posibilidad de pasarse a Mediaset: "Si ahora mismo me llama Mediaset España y pone 400 millones de euros, pues paso de la televisión pública a la privada".

Lo que está claro es que el presentador continuará ligado al ente público y arrancará la cuarta temporada de su 'Late Xou' el próximo martes 16 de septiembre, con el objetivo de mantener el promedio del 9'8% de cuota de pantalla que supuso la tercera temporada tras su salto de La 2 al primer canal.