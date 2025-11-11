Actualidad
Marc Márquez habla en 'El Hormiguero' de la rivalidad con su hermano: "Nos hemos ayudado más que nunca"
El piloto nacido en Cervera ha repasado todo lo ocurrido en el último año, desde la caída sufrida cuando ya era campeón del mundo de Moto GP hasta la decisión de cambiar de equipo de carreras
Un mes después de haber tenido que posponer su entrevista en 'El Hormiguero' debido a la caída que sufrió en el Gran Premio de Indonesia, el actual campeón del mundo de Moto GP, Marc Márquez, ha regresado al programa de Antena 3 para celebrar su gran temporada.
Con su sonrisa característica, tan grande que se salía de plató, lo primero que ha hecho ha sido enseñar su moto a Pablo Motos, que se ha quedado alucinado ante las explicaciones del piloto sobre algunos elementos del vehículo, que alcanza una velocidad de 360 km/h.
El nueve veces campeón del mundo ha comenzado la entrevista recordando cómo fue su última caída: "El primer golpe saltas, pero el segundo es cuando realmente me golpeó atrás. Llegó en un momento injusto por la celebración, pero en el mejor momento de la temporada porque estaba todo cerrado".
Tras ello, el de Cervera tuvo que pasar por quirófano, aunque en un principio intentaron no operar "para ver si era estable". Durante la operación y tras hacerle una radiografía, los médicos vieron que tenía un tornillo torcido, pero el piloto catalán ha explicado que ya estaba doblado desde hacía tiempo: "En 2019 yo me opero de la estabilidad del hombro, en 2020 me rompo el húmero. Del impacto, en esa previa operación para la estabilidad, se doblaron los tornillos y se rompió uno. He competido así todo este año".
Asimismo, ha evitado caer en las lamentaciones, asegurando que su trabajo es "trabajar en invierno para que se hablen de mis resultados y no solo de mis brazos y es lo que voy a hacer este año también. La lesión nueva no ha afectado a las antiguas y no me va a crear ninguna secuela".
El sentimiento de la victoria
Después de tantos títulos, se podría decir que Marc Márquez se ha acostumbrado a ganar, pero la última victoria fue diferente a las demás: "Sentí una explosión de emociones que no había sentido nunca. Me derrumbé. Al celebrar el título, me acuerdo más de las imágenes que he visto ahora que el hecho de vivirlo".
"En los otros títulos uno ganaba y era: 'Que llegue la próxima carrera que los reviento a todos'. Aquí era, gano y estoy flotando, no tengo ganas de subirme a la moto. Pasó lo que pasó, pero noté como un vacío, fue fruto de la tensión, el calvario que pasamos durante estos cuatro años", se ha sincerado.
El piloto ha dejado claro que una de las cualidades que definen su personalidad y le han llevado a lo más alto es la ambición: "Me quedé tranquilo porque no estaba en paz conmigo mismo y no quería que la lesión marcara mi carrera deportiva, para que fuera un recuerdo tenía que ganar otra vez. Ahora ya es un recuerdo que forma parte de mi carrera deportiva, pero he vuelto a ganar".
El actual campeón del mundo de Moto GP ha admitido que se autopresiona demasiado, pero es lo que le ha hecho seguir. De hecho, su decisión de fichar por Ducati fue fruto de demostrarse a sí mismo que seguía siendo competitivo: "Para sacarme esas dudas decidí dar el salto, renunciar a Honda e ir a la moto que estaba ganando. Yo seguía preguntándome a mí mismo si seguía siendo competitivo, lo decidí egoístamente. Si no lo intentaba era un fracaso".
Familia
Por otro lado, el presentador de 'El Hormiguero' no ha querido pasar por alto la relación con su hermano, Álex Márquez, con quien comparte rivalidad en la pista y que en las próximas semanas también visitará el plató del programa de Antena 3.
"Este año nos ha unido más que nunca, hemos entrenado más que nunca, nos hemos ayudado más que nunca", ha apuntado Marc, "porque yo le quiero bien y él me quiere bien". El piloto ha desvelado que desde las primeras carreras de la última temporada ya intuía que iban a pelear por el título y por ello, decidió tener una conversación con él que ha marcado a fuego su relación fraternal.
"Lo cogí antes de Argentina y le dije: 'Vamos a pelear carreras, lo sabes'. Ya nos daremos la mano. Si te tengo que adelantar te adelantaré. Si me tienes que adelantar, me adelantarás. Si pasa algo, seguiremos siendo hermanos. Nos dimos la mano y ya está. En pista no puedes estar cohibido, evidentemente el respeto es diferente a los otros", ha relatado.
Además, ha respondido a la pregunta que muchos se hacen sobre una futura paternidad: "En un futuro me encantaría crear una familia. Lógicamente la vida es larga, todo tiene su momento y lo tienes que sentir, sobre todo priorizar cosas. Cuando hago una cosa, la hago 100%. De momento estoy dedicado a mi carrera deportiva. Todo llegará".
