Marc Márquez en 'El Hormiguero': el campeón del mundo de MotoGP llega al programa de Pablo Motos

Marc Márquez vuelve a demostrar que es uno de los grandes referentes del deporte mundial y, tras proclamarse campeón del mundo de MotoGP, se sentará la próxima semana en el plató de 'El Hormiguero'. El piloto español compartirá con Pablo Motos y las hormigas Trancas y Barrancas cómo ha vivido su temporada, los retos que ha superado en el circuito y sus planes de futuro. Una visita muy esperada por los seguidores del motociclismo y del programa, que promete momentos únicos, anécdotas sorprendentes y toda la energía del nueve veces campeón del mundo.

Resto de invitados confirmados en 'El Hormiguero'

Durante la visita de Gloria Estefan, en la que cifraron un imponente 17% de share y una media de 1.998.000 espectadores, el maestro de ceremonias valenciano reveló al público de Antena 3 los cuatro invitados de la semana que viene. Antes de la llegada del piloto de Ducati, el lunes será turno del cantante argentino Duki, quien regresa a nuestro país gracias a su nuevo tour mundial y estrena nueva documental en Netflix, titulado 'Rockstar Duki', que esta disponible en la plataforma.

El miércoles, Ana Mena estará presente en el programa líder de Antena 3. La nueva coach de 'La Voz Kids' presenta su nuevo single 'Lárgate', que estará disponible en todas las plataformas este próximo 10 de octubre, además de hablar sobre su exitosa gira, Bellodrama, y su futuro proyecto audiovisual, la película sobre motociclismo 'Ídolos' junto a Óscar Casas. Por último, el jueves para cerrar la semana, 'El Hormiguero' recibe a todo un tótem de nuestro cine, José Sacristán. El legendario actor español presenta 'El hijo de la cómica', su nueva obra de teatro que llega a Madrid en abril de 2026, pero inicia gira en Avilés el próximo 24 de octubre.