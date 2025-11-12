Entrevista
María Cruz, séptima expulsada de 'OT 2025': "No soy la misma que entró en la Academia, ahora confío mucho más en mí"
Tras ser expulsada en la Gala 8, María Cruz, reflexiona tras su expulsión sobre su evolución personal y profesional dentro de la Academia de 'OT 2025'
Tras su salida de 'OT 2025', María Cruz ha hecho balance de su paso por el talent musical. "Llevo desde muy pequeña en la danza y la música llegó más tarde, pero con solo 17 años me fui a Madrid a buscarme la vida. Este camino no ha sido fácil, pero me ha hecho quién soy. Desde la María que entró a la Academia hasta la que responde hoy, hay un gran cambio: ahora tengo el foco claro y confío más en mí", afirma la joven canaria. Además, reconoce que le encantaría conocer a Nia, ganadora de 'OT 2020': "No he hablado con ella, pero lo primero que le preguntaría sería si se tomaría un café conmigo; a partir de ahí, ya desarrollaríamos".
Tras su expulsión de 'OT 2025', María Cruz ha vivido unas primeras horas llenas de emoción y reencuentros. "Lo primero que hice cuando me dieron el móvil fue llamarla a mi abuela; necesitaba oírla, saber que estaba bien", confesó la artista. La canaria también reflexionó sobre su interpretación de 'Envidia' de Nathy Peluso, tema con el que se sintió especialmente identificada y con el que buscaba su permanencia en 'OT 2025': "No era solo una canción, era una conversación con mis miedos, un mensaje para aprender a ignorarlos y afrontarlos cara a cara". María reconoce que su paso por la Academia ha sido "una auténtica gestión emocional" y que solo desde dentro se entiende la intensidad del proceso: "Desde fuera parece que exageramos, pero hay que vivirlo; aprendes a construir cosas muy positivas para la vida real". La cantante, que se queda con actuaciones como 'Vete', 'Envidia' y 'Enclavadito', asegura haberse encontrado artísticamente en esos temas y se siente cómoda en un estilo que combina lo urbano con influencias del pop-rock, el jazz. Como consejo a sus compañeros nominados, Lucía y Guille, les anima a no tener miedo: "Disfrutad, estad presentes en cada momento, y recordad que fuera también hay cosas muy bonitas". Y, si tuviera que darle un consejo a la María que cruzó por primera vez las puertas de la Academia, lo tiene claro: "Nada es permanente".
