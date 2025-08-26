María Gómez defiende en 'Zapeando' a una periodista y desvela su peor metedura de pata en televisión

La preparación en un programa de televisión es vital, pero no siempre todo sale a la perfección y sus presentadores y colaboradores guardan muchas anécdotas que han ocurrido detrás de cámaras. Una de ellas es María Gómez, actual colaboradora de 'Zapeando' y que se dio a conocer mientras presentaba junto a Miki Nadal el programa '90 Minuti' en Real Madrid TV.

Precisamente, la periodista rememoró aquel período este lunes en el programa de laSexta, rompiendo una lanza a favor de una periodista deportiva alemana que, durante una entrevista a pie de campo, confundió al jugador de un equipo con el de su rival, al llevar este la camiseta de portero que se habían intercambiado al final del partido.

"Acuérdate una vez, vamos a contarlo", comenzó la madrileña dirigiéndose al presentador de 'Zapeando', que durante el verano sustituye a Dani Mateo. "Una vez a mí me pusieron con Miki a hacer una cosa que teníamos que sacar los escudos de todos los equipos de La Liga".

"De la Champions", le corrigió en directo Miki mientras continuaba con su historia. "Yo qué sé, eran como todos los escudos y dije: 'Me van a sacar alguno que no me lo sé' porque no te sabes todo, no se sabe de todo en la vida", prosiguió.

La periodista ha continuado explicando que Miki la intentaba tranquilizar mientras ella pedía al director de guion que le dijera los nombre por el pinganillo. Sin embargo, el pinganillo se fue y la conexión falló. "De pronto yo empiezo a sacar y no me acordaba de los escudos y no pasa nada. Yo le empecé a decir a Miki. ¿es el Chelsea?", ha comentado quitándole hierro al asunto.

La colaboradora ha terminado exclamando: "Y de ahí a 'Zapeando'. Menos mal que estaba Miki Nadal para ayudarme".