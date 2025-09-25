Maria Patiño arremete contra Mediaset: "Convertir a los malos en buenos es la columna vertebral de la cadena"

La caída a mínimos históricos de 'El tiempo justo', el programa de Joaquín Prat en las tardes de Telecinco que sustituye a 'TardeAR' y que pretendía ser el as bajo la manga de Telecinco para relanzar las audiencias, han sido tema de discusión en el programa de este jueves de 'No somos nadie', así como "la desidia" del conductor tras hablar siempre de los mismos temas. Durante el intercambio de opiniones entre los colaboradores, María Patiño no ha dejado escapar la oportunidad para lanzar un dardo a la cadena de Fuencarral que un día fue su casa.

La presentadora del nuevo formato producido por La Osa Producciones para Ten y Canal Quickie ha asegurado firmemente que "se necesita un nuevo ciclo", argumentando que la "la tele gamberra ha desaparecido" por completo y que "la línea editorial es conservadora antigua", algo que hace que el público haya dejado de conectar con ella y se haya "desdibujado".

La periodista ha continuado su explicación con un ejemplo: "Cuando voy a una tienda yo quiero saber si me vendes ropa de mi estilo, pero cuando no sé qué tengo, yo no me identifico y no entro. Y la línea editorial, Joaquín Prat, esté quien esté hoy, ahí eso no lo levanta nadie".

A sus palabras se ha sumado Kiko Matamoros, que ha precisado que los intentos de renovar la cadena con nuevos espacios no funciona y, aún así, están disfrazados: "Lo único que funciona es lo que había. Todo lo nuevo que han vestido como blanco y familiar, no es ni blanco ni familiar, son las mismas guerras con distintos comentaristas".

Seguidamente, Patiño ha continuado compartiendo su opinión personal, manando un mensaje claro y directo a Mediaset en referencia a los últimos personajes que han protagonizado los formatos de la cadena, como Carlo Costanzia o Alessandro Lecquio. Para ella, lo que está haciendo el grupo de comunicación es "convertir a los malos en buenos".

Tal y como les sucedió a ellos "con 'Enemigos Íntimos", ha recordado, añadiendo que "era el contrapunto del 'Sálvame', que iban los malos que nos daban caña a los que se supone que éramos los buenos que tampoco somos tan buenos".

"Ahora eso es la columna vertebral de toda la cadena y en ese sentido intentar ensalzar a Alessandro Lecquio, Carlo Costanzia, a la Flores y a la Rosa y a la Moto no lo compra el público porque no le puedes engañar como no nos compraron a nosotros", ha sentenciado.