María Patiño y Belén Esteban abren el telón de 'No Somos Nadie' con la "desaparecida" Lydia Lozano

El día D para María Patiño, Belén Esteban y compañía ha llegado este lunes 1 de septiembre cuando han desembarcado en Ten y Canal Quickie con 'No somos nadie', dos meses y medio después de que su futuro quedase en el aire tras la cancelación de 'La familia de la tele'.

Su regreso a la televisión ha estado marcado por un pequeño sketch de la presentadora y la colaboradora junto a Alberto Guzmán, Carolina Sobe y Marta Riesco, integrantes del nuevo equipo. Desde el sillón de su "pisito", solo visible para los seguidores del directo de Canal Quickie en Youtube, pues en Ten la pantalla aparecía en negro y tan solo se podía escuchar sus voces; Patiño comenzaba haciendo zapping a la vez que se lamentaba porque no salían en ningún canal.

"Llevo dos meses completamente desconectada. No he visto ni la televisión. No sé ni poner, ni encender ni utilizar el mando. Aquí no estamos, aquí tampoco estamos", repetía la presentadora del nuevo programa que fusiona 'Ni que fuéramos Shhh' y 'Tentáculos'.

A su lado, Belén Esteban mostraba su preocupación: "Mira María, te digo una cosa, como tenga que ver otro documental de cocodrilos me tiro por el río". Hasta que finalmente la presentadora del nuevo formato de La Osa Producciones encontraba la cadena justa y todos se unían en un grito de júbilo y alguna que otra puyita a Lydia Lozano: "Mirad, mirad que somos nosotros", "por fin chicas, que pensaba que estábamos desaparecidos como la Lozano".

Abandonados

Tras la breve escena que daba paso a la cabecera, María Patiño y el resto de colaboradores se han dirigido al plató de 'No somos nadie' y, durante la caminata, la presentadora ha agradecido el apoyo a los telespectadores, que sabía que iban a "estar ahí".

"Han pasado casi más de dos meses y muchos daban por hecho que íbamos a desaparecer, que no íbamos a volver. Han sido los dos últimos años una auténtica noria de emociones: arriba, abajo, arriba, abajo. Pero siempre intentamos levantarnos", proseguía haciendo hincapié en su resurgir.

Tras rebatir que tengan más "defectos que virtudes" y su amor por "esta profesión", el programa ha ido directo al grano para comentar la ausencia más sonada, la de su excompañera Lydia Lozano, quien recientemente ha fichado por Telecinco para ser colaboradora de '¡De Viernes!'.

"Hay gente que se incorpora a este proyecto y otras como nuestra querida excompañera Lydia Lozano que ha tomado una decisión: divorciarse de nosotros de momento, parecer ser que para siempre. Se vuelve a la cadena de enfrente, está desaparecida", manifestaba María Patiño.

Una marcha que no ha dolido tanto en el seno de sus compañeros de 'Sálvame' como sucediera con Terelu Campos, ya que han admitido que siguen en contacto con ella. A este respecto, Belén Esteban rompía una lanza a su favor: "Me alegro mucho que le hayan llamado y que se haya ido a Mediaset. Me parece muy bien lo que ha hecho. Si le sale una oferta tiene que mirar por su casa y si a ella le interesa más irse a Mediaset, yo creo que ha hecho lo correcto".

El programa

'No somos nadie' ha comenzado su andadura este lunes 1 de septiembre. El programa se emitirá todas las semanas de lunes a viernes desde las 15:30 horas y tendrá una duración de tres horas y media, por lo que se extenderá hasta las 19:00 horas.

María Patiño será su maestra de ceremonias de lunes a jueves, mientras que los viernes se quedará al frente Carlota Corredera. A ellas se unen Belén Esteban y Kiko Matamoros como colaboradores, al igual que Marta Riesco, Alberto Guzmán, Anna Gurguí, David Insua, Arnau Martínez y Carolina Sobe, formando un compacto grupo de 10 integrantes que espera más fichajes.

La Osa Producciones, productora del formato, describe el programa como "un espacio donde la cultura pop se cruza con la actualidad, la emoción convive con el humor y la televisión renace en la franja". Además, no faltarán las secciones en las que se hablará de los principales temas del corazón y otras como la de cocina.