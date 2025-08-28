María Patiño y Belén Esteban bromean con la ausencia de Lydia Lozano en 'No somos nadie'

'No somos nadie', el nuevo formato de La Osa Producciones para Ten y Canal Quickie, que reúne a los protagonistas de 'Ni que fuéramos shhh' y 'Tentáculos', arrancará el 1 de septiembre a las 15:30 horas y, a falta de pocos días para su estreno, ha compartido un nuevo vídeo promocional abordando con ironía las ausencias confirmadas de Lydia Lozano y de Chelo García-Cortés.

María Patiño, Belén Esteban y Kiko Matamoros están listos para volver de sus vacaciones y reencontrarse en "el pisito" tras el experimento fallido que supuso 'La familia de la tele". En el vídeo, los tres se mandan mensajes de voz, pero la conversación gira principalmente en torno a la periodista madrileña que actualmente colabora en 'Mañaneros'.

"María, ¿tú te has enterado de que Lydia no quiere venir con nosotros?", comienza a hablar Belén Esteban, que rápidamente es contestada por una sorprendida María Patiño. "¿Que no quiere venir? Eso seguro es porque está negociando con la cadena de enfrente", deja caer la presentadora del nuevo programa.

El cruce de impresiones prosigue con una Belén que se pregunta si de verdad la van a querer ahí y si la van a meter con Calleja. En ese momento irrumpe Matamoros que, con una camiseta del jugador del Athletic de Bilbao, Nico Williams, y el nombre ligeramente modificado por el de Kiko; alude a los problemas de espalda de su excompañera.

"Y no es la única que nos deja tirados", vuelve a comentar Patiño en alusión a Chelo García-Cortés, otro de los nombres que más han sonado por no estar entre los colaboradores anunciados. Los tres continúan hablando de Lydia y Patiño finaliza la conversación con una advertencia: "Como se vaya al otro lado y no nos enteremos por ella, que se prepare". Al final del vídeo se puede observar otro mensaje, en esta ocasión de la aludida, que abandona el grupo.

Lydia Lozano rechazó unirse al proyecto porque quería "cambiar de aires", según explicó al medio Bluper. En una situación parecida se encuentra Chelo García-Cortés que, tras la cancelación 'La familia de la tele', ha decidido emprender otros caminos.

Ha sido en redes sociales donde la comunicadora se ha pronunciado al responder a los seguidores del universo 'Sálvame' que se preguntaban qué había sucedido para que no se encontrase entre los nombres anunciados en los últimos días.

"Me toca emprender una Nueva etapa y con Muchas ganas", ha recalcado en su perfil de X, donde también ha avanzado el proyecto laboral que ha emprendido actualmente: "Sigo en RTVE Cataluña con 'El Altaveu' y de momento es lo Que te puedo decir".