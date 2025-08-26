María Patiño y Belén Esteban ya tienen fecha de regreso a la televisión

La vuelta al cole televisiva esta a la vuelta de la esquina y queda menos de una semana para el curso de la pequeña pantalla 2025-2026 abra sus puertas en busca de nuevas oportunidades. Hay muchos canales (como por el ejemplo los del grupo Mediaset) que buscarán un soplo de aire fresco en busca de nuevos formatos que enganchen a la audiencia. Otros que intentarán mantener el liderato (como es el caso de las cadenas de televisión del grupo Atresmedia) y también hay estrellas televisivas que quieren resarcirse tras fracasar delante de las cámaras. Este último caso tiene nombres y apellidos, como son María Patiño, Belén Esteban y compañía, que buscarán olvidar su nefasto paso por la televisión pública con 'No somos nadie', un nuevo magacín vespertino de crónica social y prensa rosa, que subirá el telón el próximo 1 de septiembre a las 15:30 de la tarde.

Esto es todo lo que sabemos de 'No somos nadie'

Con Patiño liderando de lunes a jueves y Carlota Corredera siendo la maestra de ceremonias de los viernes, este nuevo magacín social contará con grandes nombres en sus filas como son Carolina Sobe, Arnau Martínez, Kiko Hernández, David Insua. Aunque también hay bajas significativas como Chelo García-Cortes o Lydia Lozano. Una visión fresca de la prensa rosa de toda la vida, sin presiones estatales y con la libertad que da hacerlo en un pequeño canal como es TEN, que será su hogar dentro de la TDT y en redes sociales a través del Canal Quickie.

Arduas negociaciones

Belén Esteban y La Osa Producciones, bajo la dirección de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, negocian una bajada de salario de la colaboradora televisiva madrileña, cuya vinculación en la productora se remonta a 2009 con su fichaje por 'Sálvame'. Tras el sonoro fracaso de 'La familia de la tele', el programa ha decidido volver a Ten y Canal Quickie con 'No somos nadie' y las prestaciones no serán las mismas que cuando se encontraba bajo el paraguas de la televisión pública de nuestro país. Según publica Informalia, la oferta presentada a la Patrona de España es bastante inferior a los sueldos acordados con anterioridad en Telecinco y RTVE debido al límite presupuestario que tienen ahora tras la salida del ente público y aunque esta bajada salarial no le ha hecho ninguna gracia a Belén Esteban, las negociaciones siguen estando abiertas y hasta el momento son cordiales debido al aprecio y la amistad que se tienen Belén Esteban con Óscar Cornejo y Adrián Madrid. La colaboradora madrileña siempre ha mantenido su alto caché tras el final de 'Sálvame' y de momento participa en las promociones de este nuevo programa, por lo que todo esta encaminado a que las negociaciones lleguen a buen puerto y veamos diariamente a la Patrona de nuestro país en 'No somos nadie'.