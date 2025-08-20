María Patiño y Belén Esteban vuelven a resucitar en TEN con 'No somos nadie'

En las últimas horas, las redes de Quickie, el canal de streaming en directo y gratuito del universo 'Sálvame' y que hasta junio había hospedado 'Ni Que Fuéramos Tentáculos', ha comenzado a compartir pistas de lo que será su nuevo formato con imágenes en las que se puede leer "No" y "Somos" sobre los rostros de Belén Esteban y María Patiño, entre otras.

Según ha adelantado 'Poco Pasa TV', a partir del 1 de septiembre las colaboradoras volverán a TEN con 'No somos nadie' junto a Kiko Matamoros y Carlota Corredera. Se trata de un nuevo programa diario que la periodista de Ferrol presentará de lunes a jueves, mientras que Corredera será su homóloga los viernes.

Esto implica que el pasado 30 de junio fue el último capítulo de 'Ni que fuéramos tentáculos', que cerró su primera temporada con la mira puesta en septiembre al conocerse que La Osa Producciones había renovado su acuerdo de producción de contenidos diarios en directo.

Sin embargo, los planes han cambiado en los últimos meses y la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid unificará lo mejor de 'Tentáculos' y 'Ni que fuéramos Shhh' bajo el nuevo título, según ha apuntado 'Formula TV'.

La cancelación de 'La familia de la tele' dos meses después de su estreno dejó en el aire el futuro de los rostros más ilustres de la etapa de 'Sálvame', que encontraron cobijo en el "pisito" del canal Quickie y seguirán una temporada más con "novedades, secciones inéditas, nuevas caras y contenidos explosivos", tal y como se anunció en una nota de prensa en junio.

Un proyecto en el que no estará Lydia Lozano. La periodista especializada en prensa del corazón lo habría rechazado por otros compromisos laborales, según ha desvelado 'Formula TV', y podría seguir ligada a 'Mañaneros 360'.