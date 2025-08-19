Marta Flich aclara su salida de 'Todo es Mentira': "Era el programa de Risto, no el mío"

La economista Marta Flich es uno de los fichajes más sonados de RTVE, que hace unos días confirmó que la que fuera colaboradora de 'Todo es Mentira' y presentara algunas entregas en sustitución de Risto Mejide, será la maestra de ceremonias del nuevo magacín para las tardes, que han denominado 'Directo al grano'.

Dos meses después de la emotiva despedida del formato en el que se había consolidado durante los últimos seis años, la también actriz ha concedido una entrevista a 'El Mundo', donde no ha podido evitar hablar del motivo de su marcha.

Flich ya tiene su propio programa y admite que para conseguirlo se la jugó "mucho". Sin embargo, sentía que "era el momento", aunque tuvo "vértigo" e hizo "cálculos a ver hasta cuándo podía estar sin trabajar". "Ahora tengo nervios de los bonitos, de los de afrontar un proyecto ilusionante en la televisión pública. Me hace muy feliz", ha continuado.

Y sobre su salida de 'Todo es Mentira', aclara que estaba en "un momento donde todo iba genial, pero llevaba ya seis años y medio y sentía que allí había tocado techo". La ex colaboradora del programa de Cuatro admite que le "apetecía salir y encontrar otras formas de trabajar y de crecer", al igual que afirma que se lo debe "todo televisivamente hablando".

"Tomé la decisión, lo hablé tranquilamente con la cadena y se lo dije a la cara. Me gusta mucho hacer un programa diario de actualidad, pero quería que fuera mío, tener mi propia voz y controlarlo más todo, porque he estado supercómoda y me ha dado muchísima cancha, pero al final era el programa de Risto, no el mío. Quería tener mi programa", ha explicado.

Y en cuanto a su relación con el presentador catalán, la economista no deja opción a la polémica: "Risto es un tío muy guay. Lo que pasa es que es un personaje que siempre se muestra tal cual es, no engaña a nadie. Un día le ves enfadado, otro día ves que se lo pasa bomba, el siguiente está indignado, luego le notas cansado".

"Es una persona a la que no le importa mostrar su estado anímico de una forma honesta. Eso puede haber a quien le incomode, pero a mí no. Además, yo soy facilísima. No me cabreo, escucho muchísimo, empatizo bien, hago grupo y cuando veo que hay tensión me dedico a limar asperezas", ha explicado, manifestando que existe buen rollo entre ambos.