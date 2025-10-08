Marta Peñate y Tony Spina se dan el sí quiero en 'Supervivientes All Stars' tras un año complicado para la pareja

Marta Peñate y Tony Spina protagonizaron ayer el momento romántico más recordado de este año en 'Supervivientes All Stars'. La pareja, que ha pasado un 2025 bastante complicadotras la pérdida espontánea del bebé que estaban esperando, limaron asperezas con una boda organizada en la playa de Honduras por el equipo de dirección del reality de Telecinco. Ambos se dieron el sí quiero en una ceremonia muy emotiva, que provocó lágrimas entre los presentes, tanto en Cayo Cochinos como en el plató de la carretera de Fuencarral. Un momento muy bonito que refuerza a la pareja y maquilla un 2025 enrevesado, tras ser despojados de la posibilidad de ser padres.

La quinta gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' fue, sin duda, una de las más intensas y emotivas de toda la edición. El episodio estuvo marcado por la esperada boda de Marta Peñate y Tony Spina, un enlace cargado de emoción, lágrimas y algún que otro conflicto. La ceremonia, presidida simbólicamente por “el excelentísimo alcalde de La Ceiba”, reunió a varios concursantes, aunque no todos pudieron disfrutar de la celebración. Marta, visiblemente nerviosa, terminó retirándole la invitación a Noel Bayarri tras reflexionar sobre sus diferencias con Tony, un gesto que dejó al público dividido.

La novia también recibió un inesperado mensaje de Oriana Marzoli, expareja de Tony, que encendió la tensión con palabras mordaces. Aun así, Marta y Tony intercambiaron votos sinceros, proclamando su amor frente a sus compañeros. Ella afirmó que no se casaba por dinero, sino por amor, en un momento de especial vulnerabilidad. El ramo terminó en manos de Gloria Camila, cerrando una boda televisiva que combinó romanticismo, drama y espectáculo.

Tres concursantes continúan en la cuerda floja tras la salvación de Jessica Bueno

La gala también tuvo espacio para momentos de pura competencia y emoción. Mientras se celebraba la unión de Marta y Tony, el programa avanzaba con la esperada salvación semanal. Los nominados, Gloria Camila, Miri, Alejandro Albalá y Jessica Bueno, se enfrentaron al ya clásico ritual del barro. Uno a uno fueron conociendo su destino, hasta que finalmente Laura Madrueño anunció que Jessica era la concursante salvada, una noticia que desató la euforia de la modelo, quien agradeció entre gritos el apoyo del público español.