Marta Peñate viajará a Honduras este jueves para reunificar las playas de 'Supervivientes All Stars'

Marta Peñate tiene una nueva misión muy importante para el devenir de esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. La colaboradora de televisión y concursantes de varios realities de Telecincoestá en estos momentos viajando rumbo a Honduras para ser la encargada de unificar las playas de cara a la próxima gala de este jueves 2 de octubre. La ganadora de esta primera edición estelar del reality de supervivencia por excelencia de la televisión se mostró muy emocionada por volver a Cayo Cochinos, ya que se podrá reencontrar con su pareja Tony Spina, uno de los concursantes de esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

Además de la sorpresa en forma de viaje para Marta Peñate, otra mujer fue bendecida anoche en la gala de salvación habitual de los martes. Jessica Bueno volvió a conquistar a la audiencia y aseguró su presencia una semana más en las playas paradisiacas de Honduras, dejando en la cuerda floja a Miri Pérez-Cabrero, Carlos y Sonia Monroy.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para Jessica Bueno, ya que junto a Rubén Torres fueron señalados por sus compañeros y se convirtieron en los castigados de la semana. En Playa Armonía, el empate entre Miri Pérez y Rubén Torres se resolvió cuando el bombero decidió asumir la sanción y librar a su compañera. Por su parte, en la otra playa, las votaciones desembocaron en un triple empate entre Gloria Camila, Jessica Bueno y Noel, pero finalmente fue Jessica quien quedó designada gracias al voto decisivo de Iván González.

Una vez expuestos los nombres, Laura Madrueño desveló la penalización: durante dos días, los sancionados deberán convivir en la playa contraria, obligándolos a adaptarse a un nuevo grupo y a entablar relaciones fuera de su entorno habitual.