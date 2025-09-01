Mediaset confirma a Cristina Lasvignes y Fran Ramírez como nuevos presentadores de 'Vaya Fama'

Telecinco decidió poner punto y final a 'Socialité' en este pasado mes de julio, tras un descalabro en las audiencias bastante notorio, marcado por la salida de María Patiño del proyecto. La cadena principal del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral apostará para la franja de sobremesa por un nuevo magacín centrado en la crónica social y prensa rosa, que contará con expertos del corazón para realizar tertulias y debates al puro estilo 'D Corazón' del ente público o el propio club social de 'Vamos a ver', el magacín que ocupa la misma franja televisiva de 'Vaya Fama', pero de lunes a viernes. Carmen Alcayde era la gran favorita para liderar el proyecto y según el medio especializado Poco Pasa TV, la presentadora había tenido una prueba de casting junto a Cristina Lasvignes, Frank Blanco, Sonia Ferrer, Patricia Pérez, Ricardo Altable, Fran Ramírez e Iván Reboso. Finalmente, el grupo de comunicación de la carrtera de Fuencarral se ha decantado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez como los maestros de ceremonias de este nuevo formato televisivo que iniciará sus emisiones este próximo 6 de septiembre a las 13:15.

Cristina Lasvignes regresa con fuerza al panorama mediático tras un periodo en el que ha estado volcada en proyectos personales y solidarios. Reconocida por su amplia experiencia tanto en radio como en televisión, Lasvignes dejó huella en las ondas como la voz principal del emblemático programa nocturno 'Hablar por hablar' en la Cadena SER, y más tarde en 'Las mañanas Kiss' de Kiss FM, donde su cercanía y empatía conectaron con miles de oyentes. En la pequeña pantalla, ha conducido formatos como 'Tal cual lo contamos' en Antena 3 y 'Esto es vida' en TVE, espacios donde demostró su versatilidad como presentadora, además de ser una de las grandes sorpresas en un verano horrible para Telecinco. Fran Ramírez afronta su primer proyecto como presentador en la televisión nacional tras su etapa en Aragón Televisión, donde estuvo al frente de los programas de reportajes 'Aragón es Ohio' y 'Agujero de gusano', este último centrado en la divulgación científica con un tono ameno. Su trayectoria también incluye la radio, con colaboraciones en Onda Cero y Aragón Radio, donde participó en diferentes secciones y espacios de humor. Asimismo, es coautor de la web satírica 'Errado de Aragón' y ha trabajado como redactor y colaborador en 'Mañaneros' de RTVE.

Todo lo que sabemos de 'Vaya Fama'

Este nuevo programa será en directo y contará con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los "momentazos" que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros, según ha informado la cadena en una nota de prensa. La producción del nuevo formato lleva la firma de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), conocida por 'La isla de las tentaciones' o 'Supervivientes', y la emisión está prevista para los fines de semana.