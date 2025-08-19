Mediaset desvela nuevos detalles sobre su dating show 'El loco amor': "Vamos a hacer magia"

Hace unas semanas, Mediaset sumaba un nuevo programa de citas para su parrilla a raíz del éxito de 'First Dates', que lleva desde 2016 en antena e incluso en verano está cosechando unas audiencias extraordinarias. Este nuevo dating show lleva por nombre 'El loco amor' y, a diferencia de su homólogo en Cuatro, el programa se emitirá a través de la plataforma Mediaset Infinity.

Con el casting para participar aún abierto y con su estreno más pronto que tarde, el grupo de comunicación español ha compartido nuevos detalles sobre su mecánica a través de su presentador, el comunicador y presentador Sebastián Gallego.

"Vamos a hacer magia, así tal cual, sin varita ni chistera en este caso, pero te vamos a encontrar a la persona que tu estabas buscando", asegura a la vez que apremia a los interesados en participar porque "queda muy poco tiempo para que empiece el programa".

El formato tendrá a dos solteros por un lado, que serán un chico y una chica, mientras que habrá tres conquistadores para cada uno. "Tú me dices: 'Sebastián estoy buscando a una chica que quiero que sea creativa, divertida y familiar'. Pues te la vamos a encontrar", ha afirmado el presentador.

A su lado estará la influencer Oriana Marzoli, colaboradora habitual en distintos espacios y con una amplia trayectoria en televisión como reality star en programas como 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y 'Supervivientes', que ejercerá como colaboradora estrella.

'El Loco Amor' llega para revolucionar la forma de buscar pareja y se define como una aventura donde todo es posible y no hay reglas, solo emociones reales y mucho flow. Además, buscan personas auténticas, con buena vibra y con ganas de enamorarse.