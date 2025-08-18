Mediaset encuentra sustituto a 'Socialité' y prepara la llegada de '¡Vaya Fama!'

El hueco que dejó 'Socialité' en las mañanas de Telecinco, tras ochos años acompañando a los telespectadores, ya tiene un sustituto. Mediaset España ha anunciado la preparación de '¡Vaya Fama!', un nuevo espacio para analizar las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón.

Este nuevo programa será en directo y contará con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los "momentazos" que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros, según ha informado la cadena en una nota de prensa.

La producción del nuevo formato lleva la firma de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), conocida por 'La isla de las tentaciones' o 'Supervivientes', y la emisión está prevista para los fines de semana. La fecha de estreno aún se desconoce, pero Mediaset ha adelantado que se estrenará próximamente.

'¡Vaya Fama'! se une a la nueva programación que está preparando la cadena con sede en Fuencarral para su nueva temporada en la que intentará remontar sus malos datos en audiencias que viene cosechando en los últimos meses y que se han incrementado durante las últimas semanas.

Hasta ahora, dos meses después del adiós definitivo del programa de sobremesa, Mediaset ha intentando cubrir esa ausencia mediante reposiciones. 'Universo Calleja' y 'La gran noche del show' fueron los primeros elegidos, pero finalmente se han decantado por 'Got Talent España', que seguramente seguirá en antena hasta la llegada del nuevo espacio dedicado a los famosos.