Mediaset mueve ficha con ‘Agárrate al sillón’: el concurso de Eugeni Alemany probará suerte también en fin de semana

Telecinco ha decidido apostar más fuerte por ‘Agárrate al sillón’, el concurso presentado por Eugeni Alemany que, pese a su estreno reciente, no ha conseguido consolidarse en las tardes de la cadena. El formato producido por Bulldog TV se emitirá a partir de ahora también los fines de semana, en el mismo horario, con el objetivo de reforzar su presencia y captar a nuevos espectadores.

El movimiento responde a una estrategia para revitalizar la franja de tarde y aprovechar la ausencia de ‘Pasapalabra’ en la programación de los sábados y domingos, una franja en la que Telecinco confía poder mejorar su rendimiento. El cambio conlleva además una modificación en la estructura de ‘Fiesta’, el magacín de Emma García, que reducirá su duración de cinco a cuatro horas para dejar espacio al concurso.

Junto a la ampliación de emisiones, el programa introduce dos nuevas pruebas que modificarán su dinámica habitual: los ‘Duelos eliminatorios’, que enfrentarán a los concursantes con menor puntuación en las primeras rondas, y ‘La Recta Final’, una fase previa al habitual ‘Gran Duelo’, donde los mejores aspirantes competirán por arrebatar el sillón al campeón.