Mediaset sorprende con 'Uno de GH20', el primer casting en directo del reality con Nagore Robles

Con el arranque del nuevo curso televisivo, Mediaset ha comenzado su intento de redimirse e intentar recuperar las audiencias que ha perdido en los últimos meses, Sin ir más lejos, su cadena principal, Telecinco, ha cerrado el mes de agosto con un promedio del 8% de share, llegando a firmar la peor semana de su historia.

Este lunes, durante la 17ª edición del Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz (FesTVal), el grupo audiovisual ha anunciado una novedad en torno a 'Gran Hermano', que este año estrenará su vigésima edición. Se trata de 'Uno de GH20', un reality de convivencia 24 horas en directo que actuará como casting para elegir a uno de los concursantes de 'GH20'. Entre todos los participantes, solo uno de ellos conseguirá entrar en la nueva casa del programa, en plena construcción, y optará a ganar los 300.000 euros del premio final de la nueva edición.

Este programa se emitirá en la plataforma Mediaset Infinity, de forma gratuita y a través de dos señales 24 horas en directo. Asimismo, la convivencia será analizada en dos galas semanales que conducirá la influencer, experta en realities y exparticipante de 'Gran Hermano' Nagore Robles y será condensada en resúmenes diarios.

En este formato pionero, la audiencia tendrá un papel esencial: podrá votar por su favorito cada semana a través de la app de la plataforma. Además, varios exparticipantes del programa también serán parte activa ejerciendo como padrinos de los candidatos.

Un nuevo hogar

La próxima edición de 'Gran Hermano' estará marcada por el cambio de casa. Los concursantes ya no pisarán la mítica localidad de Guadalix de la Sierra y la cadena ha preparado un programa especial en exclusiva para la plataforma.

Bajo el nombre, 'Gran Hermano: la mudanza', este formato abordará las claves del proceso de construcción del "corazón" del reality y los recuerdos y testimonios de muchas de las personas que han dado y dan vida con sus historias a la casa.

Los expertos que han intervenido en la obra desde diferentes áreas mostrarán tanto el proceso como el resultado final de la construcción. En esta ocasión también participarán exconcursantes de ediciones anteriores para desvelar sus recuerdos y sus rincones favoritos de la casa en la que convivieron en el pasado.