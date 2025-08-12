Un médico relata su experiencia con la muerte: "Me vi fuera de mi cuerpo hablando con un ser de luz"

En el programa de este lunes de la edición veraniega de 'Y ahora Sonsoles', Pepa Romero entrevistó a José Morales, un médico de familia que en 2022 sufrió un paro cardiaco que le hizo vivir una experiencia cercana a la muerte y experimentar un largo proceso en el que se vio fuera de su cuerpo y hablando con un ser de luz de unos tres metros. Tras seis meses investigando y sin contar nada a sus familiares, decidió dedicarse al acompañamiento espiritual de personas en duelo o procesos terminales.

El doctor ha sorprendido a la propia presentadora y los colaboradores del plató al contar con detalle su experiencia: "Un día que estaba en casa, levantándome de la siesta, caí desplomado al suelo y acto seguido me vi a mí mismo fuera de mi cuerpo".

Morales ha explicado que tan solo duró un minuto, pero que para él fue una "hora y media", en la que experimentó algo que define como un "fenómeno muy frecuente" que le ha pasado a muchas personas ya que "hay un relato común que se adapta culturalmente al entorno en el que se produce".

El invitado al programa continuó narrando cómo fue aquel día en el que vio que su cuerpo "estaba tendido en el suelo, inerte, sin respirar", para después comenzar un proceso con varias fases.

En la primera de ellas, fue a "una zona de transición, un lugar neutro y oscuro", para después seguir hasta "una luz que me atraía" y llegar "a un lugar donde había un entorno alpino natural".

"Estuve en un lugar de una belleza extraordinaria, con unos colores maravillosos con una sensación de bienestar que yo por mi todavía seguiría allí", ha descrito.

Seguidamente se encontró con un amigo que había significado mucho para él, pero que había fallecido cuando ambos tenían en torno a 20 años. Esa persona era ciega y había tenido tumores cerebrales. "Hubo una especie de comunicación telepática entre nosotros. Por una parte yo era consciente de la extraordinaria alegría, pero apartó la mirada y me dijo: 'Sigue el proceso, no me abraces o no podrás volver".

Ante la atenta mirada de la sustituta de Sonsoles Ónega en las tardes de Antena 3, Morales añadió que "seguir el proceso es acabar con un ser de luz que transmitía una inmensa aceptación y empatía y ver delante de mí una panorámica de lo que había sido mi vida".

En ese momento, ha proseguido, él era "consciente de lo que había hecho bien y las cosas de las que tenía motivos para" sentirse avergonzado.

Preguntado por cómo era ese ser de luz con el que admitía haber interactuado, el doctor ha asegurado que "tenía una forma física, era como de unos tres metros" y que se comunicaba con él por telepatía, transmitiéndole tranquilidad.

"Lo que ocurrió fue que, yo cuando vi mi vida, no solamente veía los hechos, sino también las emociones que había provocado en las otras personas, esas personas a las que había decepcionado y había provocado rabia o frustración o tristeza", ha relatado.