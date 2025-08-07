'La mirada crítica' explora el club nocturno que Koldo García quería "proteger" de la policía

El magacín matinal de Telecinco 'La mirada crítica', liderado en el mes de agosto por José Luis Vidal, se ha adentrado en el programa de hoy en el local "El ciervo" que se encuentra situado en Algemesí (Valencia) y que en el año 2020 fue uno de los objetivos de la "operación Monoikos", que se saldó con 20 detenidos, encontrándose 10 de ellos en prisión. El local, a treinta minutos de Valencia, se encuentra ahora mismo cerrado y en venta, en el pasado fue protegido por el exasesor del ministro Ábalos, Koldo García, que quería ocultarlo a las fuerzas de seguridad del Estado español. El espacioso inmueble, posee piscina y 16 habitación, por un precio de 180.000 euros.

Los extraños vínculos del que fuera asesor del número 2 del PSOE

Siguen saliendo a la luz nuevos audios relacionados con el denominado 'caso Koldo', aportando más detalles a una trama que parece sacada de una ficción. En esta ocasión, el programa La mirada crítica, emitido por Telecinco, reveló imágenes del club nocturno 'El Ciervo', uno de los lugares que está siendo investigado dentro del caso. Según explicó el presentador José Luis Vidal, una mujer le pedía a Koldo, quien entonces era asesor de un ministro, que interviniera para reducir la presión policial sobre dicho local. Este establecimiento ya había sido escenario de una importante operación policial en el año 2020, cuando las autoridades liberaron a 14 mujeres que estaban siendo explotadas y detuvieron a otras 14 personas relacionadas con los hechos. El equipo del programa tuvo acceso al interior del club y mostró en exclusiva imágenes del lugar, reforzando la gravedad de los vínculos que se están investigando.