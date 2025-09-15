Miren Ibarguren, Ester Expósito y Antonia San Juan, primeras invitadas al regreso del ‘Late Xou’

El programa ‘Late Xou con Marc Giró’ vuelve este martes al prime time de La 1. El espacio, conducido por el presentador catalán, mantiene su formato de entrevistas distendidas a diferentes personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo.

En su primera entrega tras el parón, el espacio contará con la participación de Miren Ibarguren, que está a punto de estrenar la serie ‘El refugio atómico’, proyecto de los creadores de ‘La Casa de Papel’. La actriz repasará además algunas de sus aficiones menos conocidas y participará en un juego relacionado con la historia del arte.

La segunda invitada de la noche será Ester Expósito, que presentará la película ‘El talento’, un thriller con el que la intérprete regresa a la gran pantalla. Durante la conversación también hablará de su interés personal por el género true crime y la criminología.

Por su parte, Antonia San Juan se sumará a la lista de entrevistadas para compartir varias anécdotas de su trayectoria artística.

La nota musical del programa correrá a cargo de Antonio José, que interpretará en directo su nuevo sencillo ‘Patas arriba el hotel’.