Mónica García utiliza 'Operación Triunfo' para hacer publicidad de su nueva ley contra el tabaco

Mónica García ha utilizado el fenómeno 'Operación Triunfo' para promocionar su último proyecto en contra del tabaco que fue anunciado a principios de semana y que ha generado bastante polémica. La ministra de Sanidad ha citado una de las últimas publicaciones del concurso en el que se mostraba la terraza de la Academia. Mónica García publicaba un emoticono de prohibido fumar, dejando claro que con ella en las terrazas el humo del tabaco se va a eliminar por completo.

Aunque la gente ha aprovechado esta publicación para criticar otras gestiones de su ministerio como por ejemplo la mala gestión a la hora de proporcionar ayuda a los enfermos de ELA, una de las grandes tareas sin resolver del Gobierno en coalición liderado por Pedro Sánchez.

Así es la Ley Antitabaco de Mónica García

La nueva ley antitabaco impulsada por Mónica García como ministra de Sanidad pretende dar un paso decisivo en la protección de la salud pública y en la reducción del consumo de nicotina, tanto en su formato tradicional como en los dispositivos electrónicos que han proliferado en los últimos años. La propuesta incluye una ampliación sustancial de los espacios donde no se podrá fumar: terrazas de bares y restaurantes, marquesinas de transporte, patios escolares, campus universitarios, instalaciones deportivas, piscinas públicas y vehículos de trabajo. También se prohíbe fumar en los accesos a hospitales, centros educativos y zonas de juego infantil, con un radio de seguridad de hasta 15 metros. Con esta medida, García busca equiparar la regulación del tabaco convencional con la de los nuevos productos, cerrando lagunas legales que hasta ahora permitían un consumo más laxo de cigarrillos electrónicos o vapeadores. La norma contempla sanciones más severas, sobre todo en casos en los que estén implicados menores, y aspira a ser una legislación ambiciosa que combine prevención, control y protección frente al humo ajeno.

Vuelve 'OT'

La gala 0 de 'Operación Triunfo 2025' iniciará con un total de 18 aspirantes: Olivia, Guillo Rist, Salma de Diego, Martín ‘Tinho’, Claudia Arenas, Sam, María Cruz, Max, Lucía Casani, Guille Toledano, Teyou, Javi Crespo, Laura Muñoz, Carlos, Judit, Iván Rojo, Cristina y Quique. Todos ellos subirán al escenario el próximo lunes 15 de septiembre a las 22:00 con el objetivo de ganarse un puesto en la Academia, aunque solo 16 continuarán su camino para luchar por su sueño musical en el talent show de Gestmusic. Entre los concursantes destaca la presencia de Javi Crespo, ganador de 'La Voz' en 2022 junto a Antonio Orozco, que con apenas 18 años ya había demostrado su talento previamente en 'La Voz Kids' y ahora busca consolidarse en 'OT'.

Claustro y jurado renovado

Esta edición tendrá 12 galas numeradas, más la gala 0 de este próximo 15 de septiembre y la gala final del día 15 de diciembre. Estas serán las fechas de las galas de 'OT 2025', que pondrán patas arribas a nuestro país en la noche de los lunes:

15 de septiembre-Gala 0

22 de septiembre-Gala 1

29 de septiembre-Gala 2

6 de octubre-Gala 3

13 de octubre-Gala 4

20 de octubre-Gala 5

27 de octubre-Gala 6

3 de noviembre-Gala 7

10 de noviembre-Gala 8

17 de noviembre-Gala 9

24 de noviembre-Gala 10

1 de diciembre-Gala 11

8 de diciembre-Gala 12

15 de septiembre-Gala Final

Prime Video confirmó a mediados de junio los nuevos profesores que conformarán la Academia de la edición 2025 de 'Operación Triunfo', que ya ha terminado los castings presenciales en distintas ciudades del territorio español. Con Chenoa en el papel de maestra de ceremonias y Noemí Galera liderando la Academia del concurso musical, el certamen ha fichado a dos nuevos maestros para su claustro: Pol Cejas y LaDani Fernández Pozo. El resto de profesorado forma parte de la edición de 2023 que conquistó la artista zaragozana Naiara Moreno y se encargaran de enseñar a los futuros concursantes de 'Operación Triunfo' que saldrán de la prueba final celebrada en Barcelona, que dará a conocer a los 18 aspirantes finales que lucharán en la gala 0 su puesto dentro de la Academia que ha formado a grandes artistas del panorama musical como David Bisbal, Bustamante, Chenoa, Manuel Carrasco, Pablo López, Amaia, Aitana, Lola Índigo y un largo etcétera. Además, Míriam Rodríguez regresa al programa que le alzó al estrellato nacional, 'Operación Triunfo', esta vez no como concursante, tampoco como profesora. Será la nueva presentadora de 'Conexión OT', el nuevo magacín diario dentro del certamen musical que se emitirá de martes a sábado y ofrecerá a los seguidores del programa un acceso privilegiado a la vida dentro de la Academia. El espacio traerá imágenes inéditas, vídeos exclusivos y conexiones en directo con los concursantes, permitiendo conocer de cerca su evolución, convivencia y ensayos. Además, contará con entrevistas especiales y contenido detrás de cámaras que enriquecerá la experiencia de los fanáticos del concurso. La gallega regresa a la Academia de 'OT' tras quedar tercera en la edición 2017-2018, detrás de Amaia Romero (vencedora) y Aitana Ocaña (segunda), aunque sí quedó en primera posición en la décima edición de 'Tu cara me suena'.

Trabajadores de 'OT 2025'

Profesores

Noemí Galera – Directora de la Academia

Manu Guix – Director Musical

Mamen Márquez – Técnica Vocal

Vicky Gómez – Coreógrafa

La Dani – Interpretación

Vic Mirallas – Repaso Musical

Pablo Lluch – Repaso Musical

Judith Endje – Baile Urbano

Andrea Vilallonga – Imagen y Comunicación

Pol Cejas – Entrenamiento Físico y Yoga

Jueces

Abraham Mateo

Leire Martínez

Guille Milkyway

Cris Regatero

Presentadoras