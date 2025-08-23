Montoya advierte a los futuros concursantes de 'Supervivientes All Stars': "Espero que lo pasen un poquito mejor que yo"

José Carlos Montoya fue una de las grandes sensaciones de la pasada temporada televisiva. En un curso marcado por la ferviente batalla en el access prime time con victoria aplastante para 'El Hormiguero', 'La isla de las tentaciones' fue un bálsamo para Telecinco, que esta viviendo una de las peores épocas en cuanto a espectadores de su historia. La octava edición del programa de parejas de Mediaset presentado por Sandra Barneda brilló gracias a la espontaneidad del utrerano y su ya mítico "Montoya, por favor", que se convirtió en un meme mundial, siendo referenciando en todos los lugares del mundo. El grupo de comunicación situado en la carretera de Fuencarral no desaprovechó la oportunidad y fichó para 'Supervivientes' a José Carlos Montoya, pero su experiencia en la Honduras no fue de color de rosa precisamente, provocando que a su llegada a nuestro país, desapareciera de la primera línea mediática, rechazando incluso ir al debate final del concurso de supervivencia de Telecinco. Con la segunda edición 'All Star' a la vuelta de la esquina, Montoya ha sido cazado en su casa por las cámaras de Europa Press y ha advertido en sus declaraciones a los futuros concursantes del certamen que "disfruten mucho", espetando además que se trata de "una experiencia bonita, en la que se sufre", y en la que espera que lo pasen "un poquito mejor que él".

Así se encuentra

José Carlos Montoya ha atravesado meses complicados desde su paso por 'La isla de las tentaciones', lo que le llevó a alejarse de la vida pública para recuperar su estabilidad. Ahora, reaparece con una actitud renovada y un mensaje dirigido a los concursantes de 'Supervivientes All Stars', animándolos a priorizar su bienestar personal. El sevillano subraya que “la paz mental es hacer lo que a uno le haga feliz”, un aprendizaje constante que implica reconocer lo que se quiere y lo que no. Tras este periodo de reflexión, regresa con nuevos proyectos, reuniones y entusiasmo por reconectar con la gente.

La primera bala en la recámara en busca de la remontada

Mediaset pone rumbo a la temporada televisiva 25/26 en busca de revertir la paupérrima situación en cuanto a audiencia se refiere y la primera parada será Honduras. El 4 de septiembre, Telecinco emitirá la segunda edición de 'Supervivientes All Star' que contará de nuevo con Laura Madrueño como maestra de ceremonias presente en el país centroamericano.

En España, los platós del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral estarán bien protegidos, con dos de los presentadores más importantes de la cadena de televisión, Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda. En Honduras, de momento tenemos seis concursantes confirmados: