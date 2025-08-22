Muere Javier Cid, periodista de 'El Mundo' y colaborador de 'Y ahora Sonsoles' a los 46 años

Javier Cid, periodista de 'El Mundo' y colaborador de televisión de 'Y ahora Sonsoles' y de 'La Sexta Xplica' ha muerto a los 46 años. Una triste e inesperada noticia que ha sacudido al mundo de la comunicación en la tarde de este viernes.

El comunicador ha sido hallado sin vida en su domicilio de Madrid y sus compañeros del periódico 'El Mundo' han publicado la noticia. Minutos más tarde, la triste noticia llegaba a la redacción de la edición de verano de 'Y ahora Sonsoles' y su presentadora, Pepa Romero, ha anunciado su muerte entre lágrimas.

"Tenemos que terminar con una triste noticia para la profesión, para el mundo del periodismo. Nuestro compañero Javier Cid ha fallecido. Destacó con elegancia en todos los ámbitos periodísticos a los que se dedicó", ha expresado emocionada.

La conductora del programa de Antena 3 ha proseguido con voz temblorosa: "Le teníamos un gran cariño, yo personalmente, Lorena también, mandamos un abrazo enorme a la familia y a ti, Javier, allá donde estés, un beso enorme".

Nacido en Zamora, Javier Cid estudió periodismo en Pamplona y en 2001 fue uno de los primeros estudiantes en cursar el máster de Periodismo de 'El Mundo'. Cid destacó por su defensa de los derechos LGTBI, tanto es así que en 2019 recibió el Premio Alan Turing.

Además, escribió dos novelas, la primera bajo un seudónimo 'Diario de Martín Lobo'. Nueve años después publicó 'Llamarás un domingo por la tarde', una obra que él mismo definió como una historia que profundiza en los anhelos y preocupaciones de una generación que se resiste a afrontar el paso del tiempo.

Profesionales de la comunicación como Julia Varela, presentadora de RTVE, se han despedido de él en redes sociales: "Su energía que parecía inagotable, su disfrute de cada minuto, su vitalidad, su sonrisa, su escritura vívida y audaz, su capacidad de crear y sus ansias imparables de amar…Cuánto duele que no estés, amigo Javi Cid. Qué tristeza eterna deja tu gracia infinita".