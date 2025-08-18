Muere Ricardo Medina, creador de 'Madrid Directo' y 'España Directo', a los 67 años de manera repentina

El periodista español Ricardo Medina, creador de programas de éxito como 'Madrid Directo' y la versión nacional 'España Directo', ha fallecido a los 67 años de edad de manera repentina, según ha informado Telemadrid durante la emisión del Telenoticias 1.

"Hoy despedimos a uno de los grandes nombres de Telemadrid, Ricardo Medina", ha informado la presentadora Cristina Ortega, mientras aparecían en pantalla imágenes del periodista recogiendo el Premio APM al Periodista Especializado en Madrid 2023 que recibió junto a Enrique Álvarez, Inmaculada Galván, Francine Gálvez y Emilio Pineda por los 30 años de 'Madrid Directo'.

"El periodista fue parte del equipo creador de la televisión púbica de Madrid y el creador de uno de los buques insignias de esta casa, el programa 'Madrid Directo', un programa innovador en los formatos informativos", ha comentado la presentadora.

Actualmente, el que fuera corresponsal de EFE en México, dirigía su propia productora, Medina Media, que creó en 2004 y desde la que ha realizado una gran cantidad de programas de éxito para cadenas como La 1, Antena 3 o Canal Sur: 'España Directo', 'El rastro del crimen', '3D', 'Siete lunas', 'Mejor lo hablamos', 'Debate', 'Pido la palabra', '¿Y tú qué opinas?', 'Andaluces por el mundo', 'Andaluces por Europa', 'Andaluces por España' y 'Andaluces por América'.

"Desde esta casa lamentamos su muerte repentina y le mandamos un abrazo a su familia", se ha despedido la conductora del Telenoticias 1 de Telemadrid.

Emilio Pineda, presentador de 'Madrid Directo', ha sido uno de los primeros en despedirse del periodista y compañero: "En shock. Así está hoy la familia de Madrid Directo. De forma inesperada nos ha dejado Ricardo Medina. Creador del formato y con el que tuve la suerte de trabajar después en 'España Directo'. Día triste para la tv y muy doloroso para sus familiares y amigos. Mi más sentido pésame".

La trayectoria de Ricardo Medina se ha caracterizado por su versatilidad y su espíritu innovador. Tras una etapa como corresponsal de guerra para la Agencia EFE en conflictos como los de El Salvador o Sarajevo, Medina se sumergió en el mundo de la televisión con la creación de 'Madrid Directo' en 1994.

El programa, que aún se mantiene en antena, se convirtió en un buque insignia de Telemadrid gracias a su enfoque en la información local y su apuesta por el reporterismo de cercanía. Este formato, centrado en las historias humanas y los problemas cotidianos de los ciudadanos, fue un éxito rotundo y sentó las bases para el posterior lanzamiento de 'España Directo' en Televisión Española, ampliando así su visión a todo el país.