Las mujeres brillan y marcan la diferencia en la gala 0 de 'OT 2025'

Después de más de un año de espera, los fans de 'Operación Triunfo' vibraron anoche con la primera gala de la edición 2025 del certamen musical liderado por Gestmusic y Amazon Prime Video. Las chicas elevaron el listón con grandes actuaciones sobre un escenario renovado, aunque los fallos técnicos jugaron una mala pasada a alguno de los 18 aspirantes, que anoche se lo jugaron todo por acceder la pasarela y formar parte de la Academia de 'OT 2025'. Finalmente, Quique y Sam se quedaron fuera, ya que Iván Rojo consiguió el beneplácito de la audiencia gracias a que el más votado a través de una app que ya lidera en cuanto a descargas en la sección de entretenimiento de Google Play y Apple Store. Además, el banco ING volvió a confiar en 'Operación Triunfo' y en sus participantes (cuya media de edad son poco más de 21 años, otorgando 1.000 euros a cada uno de los 18 aspirantes que ayer actuaron en directo y otorgando además cada semana 3.000 euros al concursante favorito. La gala terminó ayer más allá de las 00:00, aunque el director de 'Operación Triunfo', Tinet Rubira, confirmó que esto no volverá a ocurrir.

Seis pases directos se reparten entre 5 mujeres y un hombre

La gala 0 de 'Operación Triunfo 2025' arrancó con la presentación de los 18 aspirantes que lucharon por su entrada a la Academia con una primera actuación en solitario. Entre voces llenas de nervios y talento, el jurado comenzó a trazar la primera criba de la edición. Los pases directos se los llevaron Claudia Arenas, Lucía Casani, Cristina, Judit, Max y Téyou, quienes cruzaron emocionados la pasarela para asegurarse un lugar en el concurso. En cambio, otros como Guillo Rist, Javier Crespo, Sam, Quique, Iván Rojo, Olivia, Guille Toledano, Salma de Diego, Martín “Tinho”, María Cruz, Carlos y Laura Muñoz tuvieron que esperar la deliberación final, quedando en una incómoda zona de incertidumbre.

Tras el análisis, el jurado completó el grupo de seleccionados con Guillo, Crespo, Olivia, Guille, Carlos, Salma, Tinho y Laura. A ellos se sumó María Cruz, elegida por el claustro de profesores como la concursante número 15, con la intención de reforzar la presencia femenina en esta edición. El momento más esperado llegó con la votación del público, que tenía la última palabra sobre el aspirante número 16.

La audiencia se decantó por Iván Rojo, cerrando así la lista definitiva de participantes. Con emoción, tensión y sorpresas, la gala 0 dejó claro que esta temporada estará marcada por el talento y la diversidad de estilos de los nuevos triunfitos.