Nico Abad revela la presión que sufrió por parte de Telecinco: "Me dijeron que dijera que hubo patada de Rossi a Márquez"

El deporte en abierto es sinónimo de éxito en cuanto a audiencias se refiere y el motociclismo gozó de gran popularidad cuando Mediaset apostó por su retransmisión en vivo durante la década de los 2010. Nico Abad, quien ya trabajaba en el grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral, fue el encargado de liderar las narraciones de las carreras desde 2013 hasta 2016 y se sinceró este pasado miércoles en el podcast de Alberto Chao sobre la famosa y polémica patada de Valentino Rossi a Marc Marquez en 2015, además de desvelar la presión que sufrió en directo por parte de los directivos de Telecinco por no decir que había habido patada del piloto en aquellos años de Yamaha contra la estrella de Honda.

Nunca creyó que hubo patada

Nico Abad ha recordado uno de los momentos más polémicos de la categoría: el incidente entre Valentino Rossi y Marc Márquez en 2015. El periodista asegura que nunca creyó en la famosa patada. “¿Realmente crees que no hubo patada de Rossi a Márquez? Sí, sí, lo creo. Estoy convencido de que no hubo patada”, afirma con rotundidad. Abad confiesa, además, que desde la propia cadena recibió presiones: “A mí, en Telecinco por el pinganillo, me dijeron: ‘Di que hay patada’. Yo respondí: ‘Patada no, no voy a decir eso’. Y no lo dije”. Según explica, al revisar las imágenes “no existe una toma exacta de una patada”. La única secuencia que alimenta la duda es la aérea, donde “la rodilla de Rossi se mueve violentamente y ahí Marc cae”. Aun así, añade que Márquez estaba forzando la moto contra el italiano. “Salió llorando, como diciendo: ‘¿Qué está pasando aquí?’”, recuerda. Para Abad, aquel silencio absoluto del circuito reflejó lo inaudito de la escena: “Mantengo que no hay patada. Es imposible que pase eso, tío”, espetó el periodista madrileño.

Nico Abad comenzó en Canal+ en los años noventa, donde se consolidó como una de las caras jóvenes de la información deportiva. Más tarde pasó a Cuatro y en 2013 dio un giro a su carrera al convertirse en narrador principal de MotoGP en Telecinco, etapa en la que vivió momentos tan recordados como la intensa rivalidad entre Valentino Rossi, Jorge Lorenzo y Marc Márquez. Tras dejar Mediaset en 2020, Abad diversificó su labor en otros formatos televisivos y digitales, hasta abrirse camino como creador de contenido en redes, donde actualmente comenta las motos y mantiene una comunidad fiel.