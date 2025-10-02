Nico de 'La isla de las tentaciones 4' cuenta cómo la dirección del programa intentó forzar un trío con dos tentadoras

El exconcursante y canterano del Real Madrid, Nico Craiu, recuerda en el podcast 'El Gol Doble' una anécdota de 'La isla de las tentaciones 4', donde la dirección buscó forzar una situación de trío con dos tentadoras. Nico no se corta y explica cómo el reality de Telecincocoaccionó la situación para que los tres integrantes de la historia terminaran en la habitación del concursante, aunque el resultado no fue el previsto en un principio.

Así intentó la dirección de 'La isla de las tentaciones 4' forzar un trío en la villa

Nico recordó en el podcast uno de los momentos más sorprendentes de su paso por 'La isla de las tentaciones 4': “Bien, que creo que este sí que es heavy. Es en el momento que yo me meto con las dos chicas en la habitación. Ese momento no sale en televisión”, comenzaba relatando. Según explicó, “creo que el programa, la verdad que no me importa decirlo, le dice a una chica: ‘Acaba la fiesta’ y yo, sinceramente, les propongo un trío. Eso sí que sale”. Sin embargo, la situación fue escalando: “acaba la fiesta y claro, ellas rechazan. Vale, pues el programa le dice a una que dice Nico que vayas a su habitación, que se quiere quedar contigo”. En ese punto, una de las tentadoras entró con él a la habitación, y poco después, según cuenta, la producción también animó a la otra a acudir: “Entonces entra la otra chica y me ve con la otra chica aquí. Y dijo: ‘Claro, de la rabia, si va a estar esa, quiero estar yo’. Y estuvimos los tres en un momento en la cama y en un momento que no sé gestionar la situación, la verdad”. Finalmente, Miriam se enfadó y abandonó la escena, dejando a Nico con la otra tentadora: “Entonces, como no salió el trío, por así decirlo, pues no lo sacaron”, concluyó.

Expectativas por las nubes

Sandra Barneda ha prometido en el video que "se va a liar" en esta nueva temporada de 'La isla de las tentaciones', que por primera vez desde su estreno en 2020 ha tenido un casting libre para escoger a las parejas que participarán en esta próxima edición, que llegará a previsiblemente entre finales de 2025 y principios de 2026. Con la canción 'La chica perfecta' de Aitana Ocaña de fondo, la maestra de ceremonias se muestra efusiva en su publicación, con ganas de seguir haciendo historia en el canal principal del grupo de comunicación situado en la carretera de Fuencarral.