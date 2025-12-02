Noche histórica para Olivia en la Gala 11 de 'OT 2025' al proclamarse favorita y finalista

Olivia es la gran estrella de la noche en la Gala 11 de 'OT 2025'. La joven madrileña de 19 años, que además fue elegida como la gran favorita de la semana por parte del público (sumando 3.000 € cortesía de ING), se convierte en una de las primeras finalistas de OT 2025 junto a Cristina y Claudia Arenas, elegidas por el jurado, y Guille Toledano, salvado por los profesores. Por su parte, Guillo Rist y Tinho se jugarán el quinto puesto de finalista en la próxima gala. Las tres chicas parten como favoritas tras la elección del jurado, aunque ha sorprendido la baja valoración de Tinho, que solo obtuvo 31 puntos frente a los 34 de Claudia, una puntuación algo sobrevalorada.

La cruz de la gala fue para mi tocayo y paisano Javier Crespo Crespillo, quien se convirtió en el décimo expulsado de 'OT 2025', tras solo recibir el 45% de los votos del público. En contraposición está Guillo Rist, quien se repone tras dos semanas consecutiva estando nominado y luchará la semana que viene por un puesto en la final de esta segunda edición de 'Operación Triunfo' bajo el paraguas de Amazon Prime Video.

Un adiós bastante duro el de Crespo debido a las alturas que estamos de concurso, que recibió además un mensaje de apoyo y cariño por parte de Chenoa, que no dudó en destacar su actitud, su disciplina y su gran calidad humana, asegurándole que es una persona excepcional, muy querida por sus compañeros y con un futuro prometedor por delante gracias a todo lo que tiene que ofrecer.

Así fueron las nominaciones y puntuaciones del jurado de 'OT 2025'

La Gala 11 introdujo una nueva mecánica que otorgó mayor responsabilidad a los cuatro miembros del jurado. Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero no solo se encargaron de las nominaciones, sino que además puntuaron a cada uno de los participantes para determinar a los tres primeros finalistas de la edición, cuya elección resultó de la suma total de las valoraciones del jurado. Tras las valoraciones del jurado en la Gala 11 de Operación Triunfo 2025, Leire Martínez destacó la magia, el crecimiento y la proyección de todos, aunque puntuó especialmente alto a Olivia con un 9 y fue más contenida con Tinho (7,5); en la misma línea, Guille Milkyway habló del magnetismo y el progreso "bestial" de Olivia (9,5), subrayó la magia de Claudia Arenas con un sobresaliente 9 (unas notas muy altas en general para ella) y volvió a dejar a Tinho en un 7,5; Cris Regateron puso en valor la luz interpretativa de Claudia (8,5), coronó a Olivia con otro 9,5 y, aunque reconoció la evolución de Tinho, lo dejó en un 8; finalmente, Abraham Mateo calificó a Claudia como "un regalo para cualquier productor" (8,5), confirmó a Cristina como diva del pop (9) y otorgó a Tinho un 8, una puntuación que, en conjunto, volvió a ser de las más bajas. Tras la suma total, los tres primeros clasificados y finalistas son Olivia (37 puntos), Cristina (35) y Claudia Arenas (34), quedándose a las puertas Guillo Rist (33) y más atrás Guille Toledano (30,5), mientras que Tinho cerró la tabla con 31 puntos, claramente más discretos que los del resto.

Con las tres chicas en la gran final, era turno de los profesores, que entre Guille Toledano, Guillo Rist y Tinho , optaron por clasificar al primero, convirtiendo a Guille Toledano en el último clasificado en la noche de hoy para la gran final de 'OT 2025'.

'Ese lugar' el himno de 'OT 2025'

En 'Operación Triunfo' cada edición ha contado con una canción identificativa que ha funcionado como himno del programa. 'Ese lugar' es el nombre elegido para el himno de la edición 2025 del certamen musical por excelencia de España y ya esta disponible en todas las plataformas.

Con 'Ese lugar' son ya 13 los himnos de 'Operación Triunfo':