El objetivo de Gonzalo Miró tras su fichaje por RTVE: "En cuanto pase, me retiro"

Gonzalo Miró se convertirá en este próximo mes de septiembre en una nueva estrella del ente público de José Pablo López. El colaborador televisivo, sumido en polémicas en su mayoría de intervenciones, copresentará junto a Marta Flich, 'Directo al grano', el nuevo magacín político de actualidad de RTVE con el que La 1 de Televisión Española busca liderar la franja vespertina de la pequeña pantalla tras el fallido intento que supusola llegada de la constelación "Sálvame" y 'La familia de la tele'. Miró habló anoche en Cadena Cope, emisora de radio en la que colabora dentro de 'Tiempo de Juego' y 'El Partidazo' y se sinceró con sus compañeros radiofónicos, sobre la única condición que provocaría que Gonzalo Miró cuelgue para siempre la sotana de la información.

Una sintonía con mucho ritmo y un objetivo marcado

Gonzalo Miró afronta una etapa clave en su carrera televisiva tras confirmarse su fichaje por Televisión Española. Hasta ahora, el madrileño había desempeñado únicamente funciones como colaborador en programas de Atresmedia como Espejo Público o La Roca, pero su nuevo reto en La 1 le otorga un rol mucho más destacado. Aunque todavía no ha querido adelantar demasiados detalles, en una charla con Paco González en la Cadena COPE reconoció que el formato será vespertino: "Va a ser de tarde pero no sé si será de 4 a 6, de 6 a 8 o de 7 a 9". El periodista también mostró prudencia al remarcar: "Está por ver, no estaría bien que yo lo anunciase aquí, tampoco podría hacerlo porque no lo sé", dejando claro que la cadena marcará los tiempos de la presentación. En tono distendido, Miró incluso se permitió bromear cuando González le preguntó si la sintonía del magacín sería una canción de Dua Lipa, artista de la que es reconocido seguidor. Su respuesta fue rotunda: "Por supuesto. Está exigido por contrato". Más allá de la ironía, el comunicador explicó qué le motiva en esta nueva etapa: "Busco notoriedad para buscar su atención, en cuanto eso pase, me retiro", declaró entre risas. El proyecto, que llevará por título Directo al grano, contará con la dirección de una presentadora a la que Miró dice admirar por su estilo fresco y cercano. Con entusiasmo, añadió: "Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional". En cuanto a los contenidos, avanzó una línea clara y sin artificios: "Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos", subrayó.