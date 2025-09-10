Operación Triunfo 2025 desvela todas las novedades de las galas, horarios, profesores y cambios en pases de micros

'Operación Triunfo 2025'arranca el lunes 15 de septiembre con múltiples cambios en su dinámica. Las galas podrán seguirse en directo no solo en España, sino también en México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú. La gala principal amplía su duración hasta las 00:00, media hora más que en ediciones anteriores, y desaparece la posgala. Como novedad, cada domingo a las 20:00 se emitirá 'La Cara B', un programa tipo zapping que mostrará lo que ocurre mientras los concursantes ensayan en plató.

En cuanto a la actividad semanal, se introduce el 'Tiktok Corner': los viernes a las 15:00 los concursantes reaccionarán a vídeos seleccionados por el programa, tras haber tenido acceso durante 15 minutos semanales a la plataforma, siempre sin información del exterior.

El claustro de profesores, con Noemí al frente, seguirá las galas desde la academia y solo aparecerá en pantalla para salvar a concursantes o hacer valoraciones. Además, se actualiza el horario oficial: los viernes a las 09:30 salida al exterior, a las 15:00 Tiktok Corner y a las 20:00 Chat. Las clases de Andrea Vilallonga serán los sábados a las 11:00. Los pases de micros también cambian: el del jueves pasa a las 20:00 y ya no se emitirá en YouTube, sino en Prime Video, y el del sábado se retrasa de las 16:00 a las 20:00, también en la plataforma.

También se han mostrado imágenes de la nueva academia y del escenario principal de las galas.

Tras casi dos años de espera, 'Operación Triunfo' regresa con fuerza a Prime Video, que ha confirmado el estreno de su nueva edición para el lunes 15 de septiembre a las 22:00 h. La esperada Gala 0, presentada en directo por Chenoa, marcará el inicio de 13 semanas llenas de música, emoción y talento, en una temporada que se podrá seguir en exclusiva a través de la plataforma en España y en más de 30 países y territorios de Latinoamérica. Las galas se emitirán cada lunes en directo hasta el 15 de diciembre, sumando un total de 14 noches de competición. En esta primera cita, los 18 aspirantes que han superado la fase final de casting deberán demostrar su valía en el escenario con una actuación individual que definirá su futuro en el programa. El jurado, formado por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero, elegirá junto al claustro de profesores, liderado por Noemí Galera, a 15 concursantes, mientras que el público otorgará la última plaza votando a través de la app oficial, disponible gratis en España y Latinoamérica.

Esta edición tendrá 12 galas numeradas, más la gala 0 de este próximo 15 de septiembre y la gala final del día 15 de diciembre. Estas serán las fechas de las galas de 'OT 2025', que pondrán patas arribas a nuestro país en la noche de los lunes:

15 de septiembre-Gala 0

22 de septiembre-Gala 1

29 de septiembre-Gala 2

6 de octubre-Gala 3

13 de octubre-Gala 4

20 de octubre-Gala 5

27 de octubre-Gala 6

3 de noviembre-Gala 7

10 de noviembre-Gala 8

17 de noviembre-Gala 9

24 de noviembre-Gala 10

1 de diciembre-Gala 11

8 de diciembre-Gala 12

15 de septiembre-Gala Final

Las novedades de 'OT 2025'

Prime Video confirmó a mediados de junio los nuevos profesores que conformarán la Academia de la edición 2025 de 'Operación Triunfo', que ya ha terminado los castings presenciales en distintas ciudades del territorio español. Con Chenoa en el papel de maestra de ceremonias y Noemí Galera liderando la Academia del concurso musical, el certamen ha fichado a dos nuevos maestros para su claustro: Pol Cejas y LaDani Fernández Pozo. El resto de profesorado forma parte de la edición de 2023 que conquistó la artista zaragozana Naiara Moreno y se encargaran de enseñar a los futuros concursantes de 'Operación Triunfo' que saldrán de la prueba final celebrada en Barcelona, que dará a conocer a los 18 aspirantes finales que lucharán en la gala 0 su puesto dentro de la Academia que ha formado a grandes artistas del panorama musical como David Bisbal, Bustamante, Chenoa, Manuel Carrasco, Pablo López, Amaia, Aitana, Lola Índigo y un largo etcétera. Además, Míriam Rodríguez regresa al programa que le alzó al estrellato nacional, 'Operación Triunfo', esta vez no como concursante, tampoco como profesora. Será la nueva presentadora de 'Conexión OT', el nuevo magacín diario dentro del certamen musical que se emitirá de martes a sábado y ofrecerá a los seguidores del programa un acceso privilegiado a la vida dentro de la Academia. El espacio traerá imágenes inéditas, vídeos exclusivos y conexiones en directo con los concursantes, permitiendo conocer de cerca su evolución, convivencia y ensayos. Además, contará con entrevistas especiales y contenido detrás de cámaras que enriquecerá la experiencia de los fanáticos del concurso. La gallega regresa a la Academia de 'OT' tras quedar tercera en la edición 2017-2018, detrás de Amaia Romero (vencedora) y Aitana Ocaña (segunda), aunque sí quedó en primera posición en la décima edición de 'Tu cara me suena'.

Trabajadores de 'OT 2025'

Profesores

Noemí Galera – Directora de la Academia

Manu Guix – Director Musical

Mamen Márquez – Técnica Vocal

Vicky Gómez – Coreógrafa

La Dani – Interpretación

Vic Mirallas – Repaso Musical

Pablo Lluch – Repaso Musical

Judith Endje – Baile Urbano

Andrea Vilallonga – Imagen y Comunicación

Pol Cejas – Entrenamiento Físico y Yoga

Jueces

Abraham Mateo

Leire Martínez

Guille Milkyway

Cris Regatero

Presentadoras