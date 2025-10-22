Operación Triunfo cumple 24 años y RTVE se suma a la celebración con un vídeo histórico

Hoy, 22 de octubre de 2025, no es un día cualquiera y las redes sociales de 'Operación Triunfo' (OT) se han encargado de recordarlo: "Hoy se cumplen 24 años del inicio de 'Operación Triunfo'. Hace 24 años se emitía la primera gala de OT1, que fue un auténtico fenómeno social arrasando con más de 12 millones de espectadores en su final".

Y a esa fiesta se ha sumado RTVE, que apostó por el concurso en sus inicios emitiendo las tres primeras temporadas para después recuperarlo en 2017 durante otras tantas entregas. Con un vídeo publicado en las redes sociales de Archivo RTVE, la cadena pública ha recuperado un histórico documento audiovisual que muestra los instantes previos al estreno del formato creado junto a Gestmusic.

El contenido en cuestión muestra a la actual presentadora del Telediario 2, Pepa Bueno, introduciendo un pequeño reportaje en el que Carlos Lozano comenta algunos detalles de lo que iba a ser el concurso, pensado para construir una carrera musical y elegir al representante español en Eurovisión.

"Más de 5.000 personas se han presentado a las pruebas de 'Operación Triunfo', pero tan sólo estos 16 jóvenes han sido los elegidos. Uno de ellos representará a España en el Festival de Eurovisión", se escucha decir durante el vídeo, mientras aparecen imágenes de los castings y las fotos de los elegidos, así como algunos desconocidos espacios de la Academia que después se convertirían en los más reconocidos del país.

OT1 celebra su aniversario

La primera edición de 'Operación Triunfo' marcó un antes y un después y este martes algunos de aquellos "triunfitos" no han querido dejar pasar la ocasión para revivir los momentos que les cambiaron la vida. Entre ellos Chenoa, que volvió al programa en 2023 para presentar las galas en directo en Amazon Prime Vídeo. "Gracias siempre por esa oportunidad que me dio tanto. Gracias a todos los que formaron parte de esa gran experiencia que nunca olvidaré", ha escrito en sus redes sociales.

Del mismo modo, Gisela ha mostrado su apoyo al formato que dio lugar a su dilatada trayectoria musical: "Este programa que me cambió la vida, a mí y a muchas personas. Y aquí seguimos, después de tantos años. Gracias por seguir apoyando, valorando y acordándoos de nosotros con tanto cariño y amor. 24 años no son nada, vamos a por 14 más".