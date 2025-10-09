Oriana Marzoli analizará en 'De Viernes' la boda de su ex, Tony Spina, con Marta Peñate

La boda entre Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars' será uno de los temas centrales del próximo programa de 'De Viernes', que contará en plató con Oriana Marzoli, expareja del italiano y enemiga de la influencer, para analizar todo lo ocurrido en los Cayos Cochinos, a partir de las 22:00 horas en Telecinco.

La presentadora de 'El Loco Amor' se sincerará sobre lo que piensa realmente del enlace y si cree que están realmente enamorados, además de revelar detalles desconocidos sobre su relación sentimental con Spina y recordar algunos de sus mayores enfrentamientos con la exconcursante de 'Gran Hermano'.

El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona también seguirá uno de los momentos más duros de la vida de Lydia Lozano, que ofrecerá en directo la última hora sobre el estado de salud de su marido, Charly.

Por otro lado, tras el scoop de la semana pasada, Carlo Costanzia Jr. se sentará en directo para reaccionar a las críticas recibidas y responder a todas las cuestiones surgidas tras la publicación de las memorias de su madre. Además, ofrecerá su versión sobre la supuesta tensión existente entre Terelu Campos, presente en plató, y Mar Flores y se referirá a la publicación en la portada de una revista de unas fotos de él junto a Alejandra Rubio y el bebé de ambos.

Asimismo, en la entrega de este viernes, se vivirá un cara a cara entre Sonia Monroy, cuarta expulsada del formato con famosos en Honduras, y Yola Berrocal, tras poner punto final a 40 años de amistad después de haberse sentido decepcionada y traicionada por el papel de su defensora en el plató del reality.

Como viene siendo habitual en las últimas semanas, el espacio ofrecerá y analizará la última hora con imágenes inéditas de 'Supervivientes All Stars' con las valoraciones de Rocío Flores, José Carlos Montoya, María Jesús Ruiz, Aurah Ruiz, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Oriana Mazoli y José Antonio León.