Óscar Díaz (Madrid 1971) entró hace más un año a los anales de la historia de 'Pasapalabra', tras conseguir el quinto bote más grande del concurso que emite Antena 3. Un competidor nato, el certamen presentado por Roberto Leal es una conquista más en su larga trayectoria televisiva, tras vencer tanto en 'Boom' como en 'Saber y Ganar'. Esta semana ha repasado su victoria en una entrevista exclusiva en el periódico El Mundo y ha dado a conocer al mundo, como es su vida después de un conseguir un magnífico bote de 1,8 millones de euros y que se siente al pagar un buen pellizco a Hacienda.

Tranquilidad económica

Óscar Díaz ha explicado en una entrevista con El Mundo cómo ha cambiado su vida tras completar El Rosco. A pesar de la magnitud del premio, asegura que su día a día no se ha transformado radicalmente: sigue viviendo en el piso que compró gracias a su paso por Boom y mantiene una rutina similar. Sin embargo, reconoce que ahora disfruta de mayor tranquilidad económica y cierta libertad en pequeños placeres, como salir a cenar sin preocuparse demasiado por el presupuesto mensual. Además, subraya que el premio le ha permitido contar con un colchón de seguridad tanto para él como para sus seres queridos, algo que valora profundamente.

No es todo oro lo que reluce

El concursante también ha reflexionado sobre la realidad económica detrás de los grandes botes televisivos. Según explica, tras cumplir con Hacienda, el premio se reduce a unos 800.000 euros que, repartidos en un largo período de tiempo, no resultan tan desorbitados como parecen. Díaz recuerda que en los más de 25 años que lleva participando en concursos, ha habido temporadas sin ingresos de este tipo, lo que le hace relativizar el impacto económico. “Esos 800.000 euros divididos entre 20 años salen a unos 20.000 al año. Es un sobresueldo importante, pero en Madrid no se puede vivir solo con eso”, admite. Pese a todo, no duda en afirmar que su vida ha mejorado y que se siente afortunado de haber podido disfrutar de esta experiencia.